ETV Bharat / state

कानपुर में MBA पास चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और नाइजीरिया के लोगों से की करोड़ों की ठगी - KANPUR NEWS

आरोपी वर्चुअल नंबरों से कॉल करके विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे.

पुलिस ने आरोपी पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस ने आरोपी पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read

कानपुर : साइबर थाना पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले MBA पास मास्टरमाइंट पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके कई साथियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि फर्जी कॉल सेंटर में तकनीकी मामलों का जानकार सत्यकाम साहू व पुलकित की पत्नी शामिल है. कानपुर से इंडोनेशिया, थाइलैंड, म्यांमार व नाइजीरिया के लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करते थे.

डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, कॉल सेंटर ग्लोबल ट्रेड प्लाजा (वेबिक्सी टेक्नो.प्राइवेट लि.) के नाम से चल रहा था. ई-कॉमर्स के बहाने ठगी का काम करते थे. छह बैंक खातों में साढ़े चार करोड़ रुपये की रकम को फ्रीज किया गया है. पुलकित रोजाना 10 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन करता था. आरोपियों के पास से 57 स्मार्टफोन, 78 डेस्कटॉप और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं.

छह बैंकों में जमा साढ़े चार करोड़ रुपये किए गए सीज. (Video Credit; ETV Bharat)

कॉल सेंटर में काम कर रहे थे 150 कर्मी : डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया ग्रीन पार्क के पास एक मकान में किराए कॉल सेंटर चल रहा था. यहां पर 150 कर्मी काम कर रहे थे. किसी भी कर्मी को एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी. पुलकित कर्मचारियों को 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी भी देता था. आरोपी क्या डील करते हैं, क्या काम करते हैं, किसी को जानकारी नहीं थी. सेल्स, मार्केटिंग व कॉल्स करने का काम सभी को दे रखा था.

अमेरिका, थाइलैंड समेत अन्य देशों के नंबरों से करते थे कॉल : डीसीपी क्राइम ने बताया, आरोपी अमेरिका, थाइलैंड समेत अन्य देशों के नंबरों से विदेशी नागरिकों को वर्चुअल नंबरों से कॉल करके ठगी करते थे. साइबर थाना टीम पुलिस को अंदेशा है, ये एक ऐसा फर्जी कॉल सेंटर है, जिसके नेटवर्क कई देशों तक फैले हो सकते हैं. फर्जी कॉल सेंटर शहर में साल 2020 से चल रहा था. इस कॉल सेंटर से जुड़ी तमाम शिकायतें साइबर पुलिस थाना टीम के पास पहुंची थीं. इसके बाद कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी पुलकित द्विवेदी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के सैठोले कोल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया था विद्रोह, आज परिवार कर रहा मजदूरी, सरकार से भी नहीं मिली मदद

कानपुर : साइबर थाना पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले MBA पास मास्टरमाइंट पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके कई साथियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि फर्जी कॉल सेंटर में तकनीकी मामलों का जानकार सत्यकाम साहू व पुलकित की पत्नी शामिल है. कानपुर से इंडोनेशिया, थाइलैंड, म्यांमार व नाइजीरिया के लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करते थे.

डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, कॉल सेंटर ग्लोबल ट्रेड प्लाजा (वेबिक्सी टेक्नो.प्राइवेट लि.) के नाम से चल रहा था. ई-कॉमर्स के बहाने ठगी का काम करते थे. छह बैंक खातों में साढ़े चार करोड़ रुपये की रकम को फ्रीज किया गया है. पुलकित रोजाना 10 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन करता था. आरोपियों के पास से 57 स्मार्टफोन, 78 डेस्कटॉप और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं.

छह बैंकों में जमा साढ़े चार करोड़ रुपये किए गए सीज. (Video Credit; ETV Bharat)

कॉल सेंटर में काम कर रहे थे 150 कर्मी : डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया ग्रीन पार्क के पास एक मकान में किराए कॉल सेंटर चल रहा था. यहां पर 150 कर्मी काम कर रहे थे. किसी भी कर्मी को एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी. पुलकित कर्मचारियों को 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी भी देता था. आरोपी क्या डील करते हैं, क्या काम करते हैं, किसी को जानकारी नहीं थी. सेल्स, मार्केटिंग व कॉल्स करने का काम सभी को दे रखा था.

अमेरिका, थाइलैंड समेत अन्य देशों के नंबरों से करते थे कॉल : डीसीपी क्राइम ने बताया, आरोपी अमेरिका, थाइलैंड समेत अन्य देशों के नंबरों से विदेशी नागरिकों को वर्चुअल नंबरों से कॉल करके ठगी करते थे. साइबर थाना टीम पुलिस को अंदेशा है, ये एक ऐसा फर्जी कॉल सेंटर है, जिसके नेटवर्क कई देशों तक फैले हो सकते हैं. फर्जी कॉल सेंटर शहर में साल 2020 से चल रहा था. इस कॉल सेंटर से जुड़ी तमाम शिकायतें साइबर पुलिस थाना टीम के पास पहुंची थीं. इसके बाद कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी पुलकित द्विवेदी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के सैठोले कोल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया था विद्रोह, आज परिवार कर रहा मजदूरी, सरकार से भी नहीं मिली मदद

Last Updated : August 14, 2025 at 7:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR NEWSFAKE CALL CENTER IN KANPURUP CRIMEMBA पास कर रहा था ठगीKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.