करनाल में मेयर परिषद की सम्मेलन का भव्य आगाज, 21 राज्यों के 70 से अधिक मेयर जुटे, रखा विजन - MAYORS COUNCIL CONFERENCE

हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय मेयर परिषद की बैठक हुई, जिसमें देशभर से 70 से अधिक मेयर जुटे. केंद्रीयमंत्री मनोहरलाल ने बैठक का उद्घाटन किया.

MAYORS COUNCIL CONFERENCE
मेयर परिषद की सम्मेलन का भव्य आगाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 5:30 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 6:40 PM IST

करनाल: मेयर परिषद की 53वीं वार्षिक आम सभा की आज करनाल के पांच सितारा होटल में भव्य शुरुआत हुई. इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया. यह पहली बार है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है. दो दिवसीय इस सम्मेलन में 21 राज्यों के 70 से अधिक मेयर अपने-अपने शहरों की भावी विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श करने और नगरीय शासन में मेयरों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं. इससे पहले मेयर परिषद की बैठक 13-14 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित हुई थी. सम्मेलन के पहले दिन कॉउंसिल की नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ.

स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा पहिया - मंत्री मनोहर लाल

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "इस तरह के सम्मेलन में निकायों के अंदर हो रहे कार्यों की चर्चा होती है, जिससे भविष्य के निर्णय लेने में आसानी होती है". उन्होंने कहा कि "स्थानीय निकाय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा पहिया है, ऐसे में हम इन तीनों का तालमेल कर जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ सके. उसका विचार हम इन सम्मेलनों में करते हैं. भविष्य में भी इन संस्थाओं को मजबूत करके इस पर चर्चा करते रहेंगे." उन्होंने कहा कि "आज शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और कुछ ही वर्षों में शहरों में आबादी 50% हो जाएगी, जिससे पैदा होने वाली चुनौतियों की हमें अभी से तैयारी करनी होगी."

मेयर परिषद की सम्मेलन का भव्य आगाज (Etv Bharat)

बाढ़ से बिगड़े हालातों पर चिंता व्यक्त की

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और अन्य राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है और पिछले 40 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसे में इनकी सहायता के लिए सरकार के साथ-साथ आम जनता व सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए. बहुत सी संस्थाएं इस कार्य में लग गई हैं और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है." उन्होंने कहा कि "मैं कल पंजाब के कुछ क्षेत्रों में गया था, पता लगा है कि काफी नुकसान हुआ है."

बाढ़ राहत के लिए 5-5 करोड़ देने का फैसला

उन्होंने कहा कि "आज हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और जम्मू कश्मीर को बाढ़ राहत के तौर पर पांच-पांच करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजने का फैसला किया है, जो शाम तक उनके पास पहुंच जाएगी. उनसे और भी जरूरत पूछी जा रही है." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "हम हरियाणा को तो संभालेंगे ही, लेकिन पंजाब में नुकसान ज्यादा हुआ तो वहां भी जो सहायता की अपेक्षा की जाएगी, उसे हरियाणा पूरा करेगा. इस बारे में उनकी केंद्रीय गृहमंत्री से भी बात हुई है और आज प्रधानमंत्री भी अपने दौरे से वापस आ गए हैं. शाम तक केंद्र सरकार की ओर से भी कोई ना कोई सहायता भेजी जाएगी. बाद में जहां-जहां फसलें खराब हुई हैं, उन किसानों को भी सरकारों की ओर से नुकसान की भरपाई की जाएगी."

मेयर परिषद की बैठक में 70 से अधिक मेयर जुटे
मेयर परिषद की बैठक में 70 से अधिक मेयर जुटे (ETV Bharat)

मेयरों की भूमिका को और प्रभावशाली बनाने पर फोकस

करनाल की मेयर और इस वर्ष के सम्मेलन की संयोजक रेनू बाला गुप्ता ने बताया कि "यह बैठक विशेष महत्व रखती है. अगर मेयर मजबूत होंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान भी और प्रभावी तरीके से होगा. सम्मेलन के दौरान मेयर अपने विचार साझा करेंगे और अपने-अपने शहरों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेंगे. रेनू बाला गुप्ता ने बताया, हम उन कदमों को प्रस्तुत करेंगे जिनकी बदौलत करनाल को यह उपलब्धि मिली."

पीएम मोदी के स्वच्छ भारत विजन को साकार करने का होगा प्रयास - सौम्या गुर्जर

वहीं राजस्थान के जयपुर की मेयर और परिषद की महासचिव डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि "इस सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की विकास योजनाओं को साझा करने के साथ-साथ मेयरों की भूमिका को और प्रभावशाली बनाने पर फोकस करना है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन को साकार करने के लिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं. हमारा विजन शहरों को और अधिक व्यवस्थित व स्वच्छ बनाने का है."

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया आम सभा का उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया आम सभा का उद्घाटन (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श - लखनऊ महापौर सुषमा करवाल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की महापौर सुषमा करवाल ने कहा कि "इस सम्मेलन में नीतिगत चर्चाओं के अलावा, मेयर परिषद की आम सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके साथ जन भागीदारी के साथ शहरों की स्वच्छता और कूड़े के निस्तारण व उसके उपयोग पर बात होगी. बैठक में नई कार्यकारी समिति का गठन भी होगा. सम्मेलन में भाग लेने वाले मेयरों को हरियाणा की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर से भी अवगत कराया जाएगा. इसमें कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, भद्रकाली मंदिर और गीता ज्ञान स्थल की यात्रा शामिल होगी."

Last Updated : September 2, 2025 at 6:40 PM IST

