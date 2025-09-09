जलभराव को लेकर भड़कीं कानपुर मेयर; अफसर को खींचकर दिया धक्का, गुस्सा देख मौके से निकले ठेकेदार
कानपुर साउथ के गोविंद नगर इलाके में जलभराव को लेकर जांच करने पहुंची थीं मेयर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 7:05 PM IST
कानपुर : जिले की मेयर प्रमिला पाण्डेय अपने अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सोमवार को थोड़ी ही देर हुई बारिश में कानपुर साउथ स्थित गोविंद नगर इलाका जलमग्न हो गया था. जिसके बाद मेयर प्रमिला पाण्डेय निरीक्षण के लिए पहुंचीं. इस दौरान मेयर ने मेट्रो के ठेकेदार पर नाराजगी जाहिर की. आरोप है कि मेयर ने मेट्रो के ठेकेदार को धक्का देते हुए कहा कि अब समझ में आया जनता कैसे परेशान होती है. मेयर को गुस्से में देख मेट्रो के ठेकेदार मौके से निकल गए.
जानकारी के मुताबिक, कानपुर साउथ के गोविंद नगर इलाके में सोमवार को हुई बारिश के बाद जलभराव हो गया था, जिसके चलते मंगलवार को मेयर जांच करने पहुंची थीं. जांच के दौरान मेयर प्रमिला पाण्डेय का कहना था कि मेट्रो ने सीवर लाइन तोड़ दी है, जिसके चलते यहां जलभराव हो रहा है. इस दौरान मेयर ने मेट्रो के अफसर तरुण कुमार और ठेकेदार को मौके पर बुलाया. मेयर ने उनको वहां की स्थिति बताते हुए जमकर नाराजगी जाहिर की. जिसके बाद मेट्रो अधिकारी और ठेकेदार वहां से चले गए.
मेयर ने बताया कि लापरवाही के चलते कई महीनों पहले जूही के पास सीवर लाइन टूट गई थी. जिससे करीब नगर निगम के आठ वार्ड प्रभावित हुए थे. उन्होंने कहा कि पार्षदों ने मेट्रो की लापरवाही से हुई समस्या को लेकर मेट्रो में शिकायत की थी, लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक जनसम्पर्क विभाग पंचानन मिश्रा का कहना है कि जहां-जहां मेयर द्वारा निरीक्षण किया गया, वहां हमारे अफसर मौजूद थे. कहीं जलभराव नहीं दिखा. वहीं उन्होंने जो अपनी ओर से कार्रवाई की, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते.
