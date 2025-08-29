लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना सकती हैं. पार्टी में अभी ऐसा कोई पद नहीं है लेकिन, माना जा रहा है कि भविष्य में इसे सृजित किया जा सकता है.

गुरुवार को पार्टी संगठन की बैठक में मायावती ने इस बात के संकेत दिए हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसके साथ ही बैठक में मायावती ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं. इसमें चार की जगह अब 6 राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं. जिसमें रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लाल जी मेधानकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक शामिल हैं.

मायावती के बाद क्या अब आकाश ही पार्टी संभालेंगे: अगले साल जनवरी में बसपा सुप्रीमो मायावती 70 साल की होने जा रही हैं. उनके बाद पार्टी कौन संभालेगा? बसपा ने पहली बार राष्ट्रीय संयोजक का पद सृजित करके पार्टी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है.

मायावती 2 साल पहले आकाश आनंद को घोषित कर चुकी हैं उत्तराधिकारी: बसपा प्रमुख मायावती ने इससे पहले 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड की नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था. पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे को आगे रखा था.

एक साल बाद ही मायावती ने आकाश के सारे अधिकार छीन लिए: इसके बाद 7 में 2024 के लोकसभा चुनाव में गलत बयानबाजी की वजह से उन्होंने उनसे यह जिम्मेदारी छीन ली थी. आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया था. तब उन्होंने कहा था कि आकाश अभी पॉलिटिक्स के लिए मैच्योर नहीं हैं.

मायावती ने 47 दिन में ही पलटा अपना फैसला: इसके बाद मायावती ने ठीक 47 दिन बाद अपना फैसला पलट दिया और 23 जून 2024 को फिर से आकाश को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी थी. पर इसी साल 2 मार्च को उन्होंने फिर से उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन लीं. तब मायावती ने कहा था कि वह उनके उत्तराधिकारी नहीं है. मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा.

मायावती ने आकाश को पार्टी से किया था बाहर: मायावती ने 3 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था. कहा था कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी. लेकिन, आकाश ने जो प्रतिज्ञा की वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं थी. वह अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी. अहंकारी हो गया है.

मायावती ने इसके 40 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को आकाश को माफ कर दिया. कहा था कि आकाश को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी और उनके ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं है. लेकिन, 3 महीने बाद ही मायावती ने आकाश को फिर से नेशनल कोआर्डिनेटर बना दिया था.

आकाश आनंद 2017 में पहली बार राजनीतिक मंच पर चढ़े: आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में अपनी बुआ और बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ मंच पर दिखे थे. इसके बाद से वह लगातार पार्टी का काम देख रहे थे और 2019 में उन्हें नेशनल कोआर्डिनेटर बनाया गया था.

