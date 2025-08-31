लखनऊ : बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. दो दिन चले बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो ने फैसला लिया है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी. मायावती ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद व केंद्रीय को-आर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम तथा बीएसपी की बिहार स्टेट यूनिट को साैंपी गयी है.

रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर मायावती ने कहा कि उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पार्टी ने संगठनात्मक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है. बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है.

पूरी मुस्तैदी से बढ़ें आगे : मायावती ने कहा, बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी व तन, मन, धन से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया और उन्हें पार्टी की यात्रा व जनसभा आदि कार्यक्रमों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गयी.

मायावती ने बताया- चुनाव मेरे दिशा निर्देशन में होंगे. इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद व केंद्रीय को-आर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम तथा बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गई है.

तीन जोन में बंटेंगी सीटें : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है. इसीलिये वहां की ताजा जरूरतों को देखते हुए राज्य की सभी विधानसभा सीटों को तीन जोन में बांट कर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग-अलग से उसकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि बिहार के राजनीतिक हालात और चुनावी समीकरण को देखते हुए बीसएपी के नेताओं ने उन्हें चुनाव में बेहतर नतीजे लाने का भरोसा दिया है.

बता दें कि इससे पहले उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में भी पार्टी संगठन की तैयारियों व यूपी के पैटर्न पर ज़िला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया था. साथ ही साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने लिये दिये गये टारगेट की भी समीक्षा बैठक पार्टी प्रमुख मायावती ने अलग से ली थी.

गिर रहा बसपा का ग्राफ : लोकसभा चुनाव 2024 के बेहद खराब नतीजों के बाद मायावती ने एक बार फिर से सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की है. मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को कोई सीट नहीं मिली और वह सिर्फ 2.04% वोट ही हासिल कर पाई.

