पहाड़ का बेटा मयंक बना सेना में लेफ्टिनेंट, कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर नाम किया रोशन

मयंक की बड़ी बहन माउंट एवरेस्ट कर चुकी फतह: परिवार में पहले भी देश सेवा और बुलंद हौसलों की मिसाल रही है. मयंक की बड़ी बहन नूतन वशिष्ठ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, बड़ा भाई प्रियंक नवी (मुंबई) में है. अब छोटे भाई ने सेना में अधिकारी बनकर उस परंपरा को और ऊंचाई दी है.

मयंक के पिता भारतीय सेना में दे चुके सेवाएं: देश सेवा का जज्बा मयंक वशिष्ठ को अपने परिवार से विरासत में मिला. उनके पिता गिरीश चंद्र वशिष्ठ भारतीय सेना में बतौर सिपाही अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वहीं, माता सुशीला वशिष्ठ एक कुशल गृहिणी हैं. जिन्होंने अपने बच्चों को मजबूत संस्कार और उच्च आदर्श दिए.

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि से एक बार फिर देश को नया वीर सैनिक मिला है. रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के अंतर्गत गुनाऊं गांव का मयंक वशिष्ठ भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बना है. मयंक ने लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है.

कम उम्र में लेफ्टिनेंट का पद किया हासिल: कम उम्र में लेफ्टिनेंट का पद हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन मयंक ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और मजबूत संकल्प के बल पर यह मुकाम पाया है. सेना में अधिकारी बनते ही मयंक ने न केवल अपने माता-पिता का सपना पूरा किया. बल्कि, पूरे जिले को भी गर्वित किया है.

डांगी गुनाऊं के ग्राम प्रधान आलोक रौतेला ने जताई खुशी: डांगी गुनाऊं के ग्राम प्रधान आलोक रौतेला ने मयंक की इस सफलता पर खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि 'मयंक जैसे युवाओं से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने साबित किया है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है.'

वहीं, डांगी गुनाऊं गांव के पूर्व प्रधान बृजभूषण वशिष्ठ, पूर्व प्रधान कमल सिंह रौतेला, रघुवीर सिंह रौतेला, हीरामणि भट्ट, प्रकाश भट्ट, अनिल भट्ट, अनिरुद्ध वशिष्ठ, विश्वनाथ वशिष्ठ, शिक्षक गजेंद्र रौतेला, कीर्तन मंडली अध्यक्ष माहेश्वरी देवी, ममता रौतेला समेत ग्रामवासियों ने बाबा केदार से मयंक के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

उनका कहना है कि सचमुच मयंक वशिष्ठ की यह उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के युवाओं को देश सेवा की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. बता दें कि उत्तराखंड को सैन्य भूमि भी कहा जाता है. यहां करीबन हर घर से देश सेवा में अपना योगदान दे रहे है. खासकर गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजीमेंट में तो प्रदेश के कोने-कोने से वीर सैनिक देश सेवा कर रहे हैं.

