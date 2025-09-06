ETV Bharat / state

पहाड़ का बेटा मयंक बना सेना में लेफ्टिनेंट, कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर नाम किया रोशन

रुद्रप्रयाग के गुनाऊं गांव का बेटा मयंक वशिष्ठ बना सेना में लेफ्टिनेंट, पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के लिए बना प्रेरणास्रोत

Rudraprayag Lieutenant Mayank
लेफ्टिनेंट मयंक वशिष्ठ (फोटो सोर्स- Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 11:29 PM IST

3 Min Read

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि से एक बार फिर देश को नया वीर सैनिक मिला है. रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के अंतर्गत गुनाऊं गांव का मयंक वशिष्ठ भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बना है. मयंक ने लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है.

मयंक के पिता भारतीय सेना में दे चुके सेवाएं: देश सेवा का जज्बा मयंक वशिष्ठ को अपने परिवार से विरासत में मिला. उनके पिता गिरीश चंद्र वशिष्ठ भारतीय सेना में बतौर सिपाही अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वहीं, माता सुशीला वशिष्ठ एक कुशल गृहिणी हैं. जिन्होंने अपने बच्चों को मजबूत संस्कार और उच्च आदर्श दिए.

मयंक की बड़ी बहन माउंट एवरेस्ट कर चुकी फतह: परिवार में पहले भी देश सेवा और बुलंद हौसलों की मिसाल रही है. मयंक की बड़ी बहन नूतन वशिष्ठ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, बड़ा भाई प्रियंक नवी (मुंबई) में है. अब छोटे भाई ने सेना में अधिकारी बनकर उस परंपरा को और ऊंचाई दी है.

Rudraprayag Lieutenant Mayank
अपने माता-पिता संग मयंक वशिष्ठ (फोटो सोर्स- Family Member)

कम उम्र में लेफ्टिनेंट का पद किया हासिल: कम उम्र में लेफ्टिनेंट का पद हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन मयंक ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और मजबूत संकल्प के बल पर यह मुकाम पाया है. सेना में अधिकारी बनते ही मयंक ने न केवल अपने माता-पिता का सपना पूरा किया. बल्कि, पूरे जिले को भी गर्वित किया है.

डांगी गुनाऊं के ग्राम प्रधान आलोक रौतेला ने जताई खुशी: डांगी गुनाऊं के ग्राम प्रधान आलोक रौतेला ने मयंक की इस सफलता पर खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि 'मयंक जैसे युवाओं से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने साबित किया है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है.'

वहीं, डांगी गुनाऊं गांव के पूर्व प्रधान बृजभूषण वशिष्ठ, पूर्व प्रधान कमल सिंह रौतेला, रघुवीर सिंह रौतेला, हीरामणि भट्ट, प्रकाश भट्ट, अनिल भट्ट, अनिरुद्ध वशिष्ठ, विश्वनाथ वशिष्ठ, शिक्षक गजेंद्र रौतेला, कीर्तन मंडली अध्यक्ष माहेश्वरी देवी, ममता रौतेला समेत ग्रामवासियों ने बाबा केदार से मयंक के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

उनका कहना है कि सचमुच मयंक वशिष्ठ की यह उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के युवाओं को देश सेवा की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. बता दें कि उत्तराखंड को सैन्य भूमि भी कहा जाता है. यहां करीबन हर घर से देश सेवा में अपना योगदान दे रहे है. खासकर गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजीमेंट में तो प्रदेश के कोने-कोने से वीर सैनिक देश सेवा कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN ARMY MAYANK VASHISHTLIEUTENANT MAYANK VASHISHTमयंक वशिष्ठ सेना में लेफ्टिनेंटरुद्रप्रयाग लेफ्टिनेंट मयंक वशिष्ठRUDRAPRAYAG LIEUTENANT MAYANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.