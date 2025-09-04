अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हादसा हो गया. चौखुटिया क्षेत्र में मैक्स वाहन अचानक से बेकाबू होकर तड़ाग ताल में जा गिरा. हादसे के वक्त गाड़ी में चालक समेत चार लोग सवार थे. गनीमत रही कि सभी चारों लोग समय रहते बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई. वरना यह घटना किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी.

तड़ाग ताल में गिरा वाहन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी तड़ाग ताल के समीप सड़क से गुजर रही थी. वहां पर बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था. जैसे ही वाहन चालक ने पानी से मैक्स गुजारने की कोशिश की गाड़ी अचानक फिसल गई और लुढ़क कर सीधे ताल में जा गिरी. देखते ही देखते वाहन तालाब की गहराई में डूब गया.

ग्रामीणों ने की मदद: वाहन में सवार यात्रियों ने तत्काल सूझबूझ दिखाई. चालक ने बमुश्किल मैक्स का दरवाजा खोला और सभी चार लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे. पानी से बाहर आने के बाद सभी ने तैरकर किनारे तक पहुंचकर अपनी जान बचाई. घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने भी उनकी मदद की और राहत की सांस ली कि सभी सुरक्षित बाहर आ गए.

वाहन को ताल से बाहर निकालने का प्रयास: गाड़ी तालाब में डूबी हुई तो उसे बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और ट्रैक्टर की मदद ली गई. आसपास के लोग भी तालाब के किनारे जुटे हुए गए. सभी ने राहत कार्य में हाथ बंटाया. आखिरकार जीप को बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद चालक ने बताया कि सड़क पर काफी पानी भरा था और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ.

बारिश में हादसों की आशंका बनी रहती है: गनीमत रही कि समय रहते सभी बाहर आ गए, अन्यथा यह घटना बड़ी घटना हो सकती थी. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में तड़ाग ताल के पास से गुजरना हमेशा खतरनाक रहता है. सड़क पर पानी और फिसलन होने की वजह से अक्सर वाहन चालक मुश्किल में पड़ जाते हैं.

बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण पहाड़ों पर रास्ते जगह-जगह टूटे हुए हैं. टूटे हुए ये रास्ते कई बार हादसों का कारण बनते हैं. स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम पहाड़ों में बंद पड़े रास्तों को खोलने में लगे हुई है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

