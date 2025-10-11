ETV Bharat / state

आगरा किला स्टेशन के बाहर मिला तीन लाख का मावा; पार्सल के 29 पैकेट जब्त, बदबू आने पर FSDA ने नष्ट कराया

सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मिलावटखोरों की तलाश की जा रही है.

आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर मिला मावा
आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर मिला मावा (Photo credit: FSDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 11:33 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अभियान से आगरा जिले के मिलावटखोरों में खलबली मची है. आगरा किला रलवे स्टेशन के बाहर शुक्रवार देर रात एफएसडीए टीम ने 1540 किलो मावा जब्त किया. जिसमें बदबू आ रही थी.

सूचना मिलने पर पहुंची एफएसडीए टीम : मिलावटी और बदबूदार मावा बाहर भेजे जाने की सूचना पर एफएसडीए टीम पहुंची थी. टीम ने पूछताछ की और मुनादी भी कराई. आरोपी पार्सल अन्य शहर भेजने से पहले ही छोड़कर भाग गए.

'मिलावटखोरों की तलाश जारी' : इस बारे में सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जेसीबी की मदद से करीब तीन लाख रुपये से अधिक का मावा नष्ट कराया है. मिलावटखोरों की तलाश की जा रही है.


'विशेष टीमें सक्रिय' : उन्होंने बताया कि जिले में दीपावली को लेकर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री पकड़ने के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं. जिले में लगातार टीमें छापमार कार्रवाई कर रही हैं.

'मावे से आ रही थी बदबू' : उन्होंने बताया कि आगरा किला रलवे स्टेशन के बाहर मावा रखे होने की शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी. जिस पर टीम मौके पर आई. सूचना थी कि आगरा किला स्टेशन के पार्सल से मावा जयपुर भेजा जाना है. मावा मिलावटी है. उसमें बदबू आ रही है.

'टीम ने 29 पैकेट जब्त किए' : आगरा किला रलवे स्टेशन के बाहर एक स्थान पर कई पैकेट रखे मिले. जब ये पैकेट खोले गए तो उनमें मावा मिला. मौके से टीम ने 29 पैकेट जब्त किए. एक पैकेट का वजन 40 से 50 किलो तक था. प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि यह मावा नकली और मिलावटी है. जिसे चखा तो उसका स्वाद कसैला था.

टीम ने कराई मुनादी : उन्होंने बताया कि मावा को लेकर करीब एक घंटे तक स्टेशन के बाहर लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी. इसके बाद मुनादी कराई. जिसके बाद जेसीबी मंगवाई. जिससे गड्ढा खोदा और उसमें मावा दबाकर नष्ट कराया है. आशंका है कि जयपुर भेजने के लिए आगरा या आस-पास के जिले में यह मावा बनाया गया था.



मिलावटी बर्फी और सोन पापड़ी कराई नष्ट : उन्होंने बताया कि एफएसडीए की टीम ने शनिवार को टीम ने एक मिष्ठान भंडार पर छापा मारकर घटिया और मिलावटी बर्फी प्रतीत होने पर नष्ट कराई है. सोन पापड़ी को भी नष्ट कराया गया है.


यह भी पढ़ें : मुरादाबाद में फूड प्वाइजनिंग; गाजर का हलवा खाते ही 150 की हालत बिगड़ी, सरकारी अस्पताल में भर्ती

Last Updated : October 11, 2025 at 11:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA NEWSAGRA FSDAAGRA FORT RAILWAY STATIONADULTERATED MAWA IN AGRAAGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.