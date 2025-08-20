ETV Bharat / state

मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार,निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा, 34 बालिकाएं बनीं नगर सैनिक - MAWA MODOL MAKES DREAMS TRUE

कांकेर का मावा मोदोल अब युवाओं के सपनों को सच कर रहा है.यहां पढ़ने वाले कई छात्रों का चयन

Mawa Modol makes dreams true
मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 5:25 PM IST

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कई जिले नक्सलमुक्त हो चुके हैं. ऐसे में अब उन जिलों में रहने वाले युवाओं के मन में कई तरह के सपने जगे.उन सपनों को अब पंख मिल रहे हैं,जिसके सहारे नक्सलग्रस्त इलाके के युवा ऊंची उड़ान भर रहे हैं. कांकेर जिला प्रशासन ने सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बच्चों के लिए मावा मोदोल नाम की योजना शुरु की है. जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है. इस कोचिंग के माध्यम से बच्चों को चयन सरकारी नौकरी के लिए हो रहा है. अभी हाल ही में आयोजित नगर सेना चयन परीक्षा में मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग संस्थान की 34 बालिकाओं का चयन हुआ है.

निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा : मावा मोदोल निशुल्क कोचिंग संस्थान द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को प्रारंभ से ही लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है.मावा मोदोल कोचिंग संस्थान के साथ ही साथ सेन्ट्रल लाइब्रेरी में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर सकें.मावा मोदोल कोचिंग सेंटर पढ़कर नगर सेना में चयनित हुई पल्लवी जुर्री कहती हैं. वो रामपुर गांव की रहने वाली हूं, जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर पड़ता है. पहले मेरे पास घर मे पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, अब लायब्रेरी आती हूं जहां पर तैयारी के लिए शिक्षक भी मिले.

Mawa Modol makes dreams true
मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब जितना चाहे उतना किताब यह पढ़ लेती हूं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करती हूं.पहले खुद से पढ़ाई करती थी समझ नही आता था. अब कोचिंग में शिक्षक लोग सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं तब समझ आता है- पल्लवी जुर्री, चयनित छात्रा

मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पल्लवी के अलावा चयनित छात्राओं ने कहा कि ये हमारी प्रारंभिक प्रगति है.हम अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मावा मोदोल में कर रहे हैं.आगे भी हम उच्च पदों के लिए चयन के लिए प्रयास करेंगे.

शिक्षकों ने छात्रों को करवाई मेहनत : सुरही की रहने वाली बालिका बताती है कि वो 60 किमी दूर गांव सुरही की रहने वाली हूं. यहां किराए के मकान में रहकर में रहकर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूं.मावा मोदेल लायब्रेरी और कोचिंग संस्था प्रशासन की अच्छी पहल है. लायब्रेरी में हम किताब पढ़ सकते है और निःशुल्क कोचिंग में हमें शिक्षक सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं.

200 सीटर अध्यापन कक्ष की बढ़ेगी क्षमता : मावा मोदोल निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थान में वर्तमान में सीजी पीएससी परीक्षा के लिए 100 छात्र और पुलिस भर्ती परीक्षा जो सितम्बर में आयोजित होगी, उसके लिए 65 प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं.मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग संस्थान कांकेर में भी 200 सीट का अध्यापन कक्ष है. सितम्बर 2025 में इसे बढ़ाकर 300 सीट किया जाएगा.जिला प्रशासन ने भी छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नगर सेना चयन परीक्षा में चयनित छात्रों ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है. अब रोजगार की प्राप्ति होने से ये अपने घर परिवार का पालन पोषण भी आसानी से कर सकेंगे- हरेश मंडावी,CEO जिला पंचायत कांकेर

34 बालिकाओं का नगर सेना में चयन : आपको बता दें जिले में नगर सैनिक के कुल 70 रिक्त पदों में से 34 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ जो मावा मोदोल कोचिंग संस्था के जरिए तैयारी कर रहीं थी.इनमें साक्षी शुक्ला, रूचि रामटेके, रेखा नेताम, हेमा निषाद, पल्लवी जुर्री, युगेश्वरी, आरती बघेल, मेघा बघेल, अमिता गायकवाड़, थामेश्वरी, टिकेश्वरी, उपासना मरकाम, बमलेश्वरी, कविता कोला, दामिनी तारम, यास्मीन सलाम, मेघा कोर्राम, उपासना तारम, ममता भूआर्य, गीता कोरेटी, ममता कोरेटी, अरूणा कतलाम, सुभाषिनी सलाम, आरती, रीना, गीतांजली नेताम, पवित्रा नेताम, निकीता, रेवती नेताम, रजंतीन नेताम, बिंदेश्वरी,. खिलेश्वरी जुर्री और रमिला का चयन हुआ है.

