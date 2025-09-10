ETV Bharat / state

आज बनारस पहुंचेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री; कल पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, काशी में रहेगा रूट डायवर्जन

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम आ रहे हैं काशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद बनने के बाद यहां के राजनीतिक मायने बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं. पीएम मोदी भारत आने वाले किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बनारस तक लाने का प्लान तैयार करना नहीं भूलते हैं. यही वजह है कि आज यानी बुधवार को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम वाराणसी पहुंच रहे हैं. अपने तीन दिवसीय दौरे पर वह कल यानी गुरुवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. पीएम मोदी का 52वां काशी दौरा: पीएम मोदी का बनारस का यह 52वां दौरा होगा. पीएम मोदी का यह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दांव पहले भी काशी में देखा गया है. उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और तत्कालीन मॉरीशस के प्रधानमंत्री रहे प्रविन्द जुगन्नाथ को भारत बुलाया और वाराणसी लाकर उन्हें यहां की संस्कृति सभ्यता से भी रूबरू करवाया. मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के दौरे पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) मॉरीशस पीएम बनारस में कहां-कहां जाएंगे: वाराणसी के मंडलायुक्त एस राज लिंगम ने बताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय काशी प्रवास पर बुधवार शाम छह बजे पहुंचेंगे. वह यहां 11 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. काशी प्रवास के दौरान मॉरीशस पीएम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती भी देखने जाएंगे. प्रशासन की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों के आगमन के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है. शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारी मॉरीशस के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर बनारस में तैयारी का जायजा लेने पहुंच चुके हैं. एसपीजी ने मंगलवार को सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम अपनी आठ दिवसीय भारत यात्रा पर मंगलवार को मुंबई पहुंच गए हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है. पीएम मोदी कितने बजे बनारस पहुंचेंगे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर की सुबह लगभग 10.40 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद मोदी और योगी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे और फिर सड़क मार्ग से ताज होटल पहुंचेंगे. पुलिस लाइन से होटल ताज के बीच भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि छह स्थानों पर पारंपरिक तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे. पीएम मोदी सीएम योगी संग करेंगे रोड शो: महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस लाइन गेट पर अभिवादन करेंगी. यात्रा मार्ग पर रोड-शो जैसा माहौल होगा. प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के पीएम के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे. दोपहर 2:30 बजे वह पुलिस लाइन हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट जाकर दिल्ली चले जाएंगे.