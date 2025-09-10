आज बनारस पहुंचेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री; कल पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, काशी में रहेगा रूट डायवर्जन
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम काशी प्रवास के दौरान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती भी देखने जाएंगे.
Published : September 10, 2025 at 11:06 AM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद बनने के बाद यहां के राजनीतिक मायने बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं. पीएम मोदी भारत आने वाले किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बनारस तक लाने का प्लान तैयार करना नहीं भूलते हैं. यही वजह है कि आज यानी बुधवार को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम वाराणसी पहुंच रहे हैं. अपने तीन दिवसीय दौरे पर वह कल यानी गुरुवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
पीएम मोदी का 52वां काशी दौरा: पीएम मोदी का बनारस का यह 52वां दौरा होगा. पीएम मोदी का यह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दांव पहले भी काशी में देखा गया है. उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और तत्कालीन मॉरीशस के प्रधानमंत्री रहे प्रविन्द जुगन्नाथ को भारत बुलाया और वाराणसी लाकर उन्हें यहां की संस्कृति सभ्यता से भी रूबरू करवाया.
मॉरीशस पीएम बनारस में कहां-कहां जाएंगे: वाराणसी के मंडलायुक्त एस राज लिंगम ने बताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय काशी प्रवास पर बुधवार शाम छह बजे पहुंचेंगे. वह यहां 11 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. काशी प्रवास के दौरान मॉरीशस पीएम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती भी देखने जाएंगे. प्रशासन की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों के आगमन के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है.
शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारी मॉरीशस के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर बनारस में तैयारी का जायजा लेने पहुंच चुके हैं. एसपीजी ने मंगलवार को सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम अपनी आठ दिवसीय भारत यात्रा पर मंगलवार को मुंबई पहुंच गए हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है.
पीएम मोदी कितने बजे बनारस पहुंचेंगे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर की सुबह लगभग 10.40 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद मोदी और योगी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे और फिर सड़क मार्ग से ताज होटल पहुंचेंगे. पुलिस लाइन से होटल ताज के बीच भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि छह स्थानों पर पारंपरिक तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे.
पीएम मोदी सीएम योगी संग करेंगे रोड शो: महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस लाइन गेट पर अभिवादन करेंगी. यात्रा मार्ग पर रोड-शो जैसा माहौल होगा. प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के पीएम के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे. दोपहर 2:30 बजे वह पुलिस लाइन हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट जाकर दिल्ली चले जाएंगे.
बनारस में रहेगा 3 घंटे का रूट डायवर्जन: मॉरीशस के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होटल ताज पहुंचेंगे. इसके लिए बुधवार शाम 5 से रात 8 बजे तक एयरपोर्ट से होटल ताज मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वीवीआईपी आगमन के घंटे भर पहले ही आवागमन बंद कर दिया जाएगा.
- बाबतपुर चौकी चौराहे से शहर में वाहन नहीं आएंगे, बड़ागांव थाने की तरफ डायवर्ट होंगे.
- हरहुआ फ्लाईओवर से कोई भी वाहन नहीं निकलेगा.
- व्यास मोड़, भेलखा मोड़ तिराहा से वाहन हरहुआ नहीं जा सकेंगे.
- वाजिदपुर चौराहे से वाहन हरहुआ चौराहा नहीं जा सकेंगे.
- गिलट बाजार तिराहे से वाहन भोजूबीर या तरना की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें सेंट्रल जेल रोड या शिवपुर बाजार की तरफ मोड़ा जाएगा.
- भोजूबीर तिराहे से वाहन सर्किट हाउस या गिलट बाजार चौकी की तरफ नहीं जा सकेंगे. वे अर्दली बाजार की ओर डायवर्ट होंगे.
- गोलघर कचहरी से वाहन को सर्किट हाउस नहीं जाने दिया जाएगा, वाहन आंबेडकर चौराहे एवं अर्दली बाजार की तरफ डायवर्ट होंगे.
- जेपी मेहता तिराहे से वाहन को दैत्रावीर, भोजूबीर तिराहा की तरफ नहीं जाएंगे. ये सेंट्रल जेल रोड की तरफ डायवर्ट होंगे.
- आंबेडकर चौराहे से वाहन को जेपी मेहता कॉलेज तिराहे की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें गोलघर कचहरी की ओर भेजा जाएगा.
- जेएचवी तिराहा से आशियाना तिराहा की जाने वाले वाहनों को छावनी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
- मिंट हाउस से वाहन आशियाना तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें इंडिया होटल चौराहे की तरफ मोड़ा जाएगा.
- इंडिया होटल चौराहे से वाहन होटल ताज की तरफ नहीं जा सकेंगे, जेएचवी तिराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
- नदेसर तिराहे से वाहनों को होटल ताज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.
विदेशी मेहमानों के स्वागत में दुल्हन की तरह सजी काशी: फिलहाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी विशेष तैयारी की है. महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने बताया कि प्रधानमंत्री के पुलिस लाइन हेलीपैड से ताज होटल तक के यात्रा मार्ग पर कुल 6 स्वागत प्वाइंट बनाए गए हैं.
इन प्वाइंट्स पर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ काशी की जनता अपने सांसद एवं प्रधानमंत्री का पारंपरिक शैली में गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत करेगी. दो-दो मंडलों के कार्यकर्ताओं को एक-एक स्वागत प्वाइंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है. इसके पहले 12 दिसंबर 2015 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे बनारस यात्रा पर आए थे. उस वक्त बनारस में वह गंगा आरती में भी शामिल हुए, दर्शन पूजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनारस की सुंदरता को निहारा था. दिल्ली जाकर बनारस को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी.
वहीं, 12 मार्च 2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी भारत आए थे. उन्होंने भी गंगा की लहरों पर काशी के घाटों की सुंदरता को निहारते हुए आरती का आनंद लिया था और सारनाथ समेत अन्य जगह भी गए थे. इसके अलावा 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगन्नाथ ने भी हिस्सा लेने के लिए आए थे.
मॉरीशस पीएम-मोदी की वार्ता के क्या होंगे अहम मुद्दे: मॉरीशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनारस में जो विपक्षीय वार्ता होगी, उसमें दोनों देशों के बीच पर्यटन, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ ही दोनों देशों की परंपराओं के आदान-प्रदान पर चर्चा होगी. दोनों देशों के संबंध पहले से ही काफी अच्छे हैं और मॉरिशस में भारत की बड़ी आबादी बसती है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच परस्पर रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
