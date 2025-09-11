पीएम मोदी ने रचा इतिहास, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बनारस में की द्विपक्षीय वार्ता, विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा
मॉरिशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम बनारस में गुरुवार को पीएम मोदी से मिले.
September 11, 2025 at 5:12 PM IST
वाराणसी: गुरुवार को मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने वाराणसी प्रवास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए. इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने मॉरीशस के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की घोषणा की सराहना की.
बनारस में रचा गया इतिहास: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक इतिहास रच दिया. इसके पहले कभी भी बनारस में किसी देश के राष्ट्रध्यक्ष के साथ भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी. होटल ताज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षी वार्ता की. पीएम मोदी ने मॉरीशस के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की घोषणा की.
मॉरीशस की मदद के लिए आर्थिक पैकेज: इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और हर सेक्टर के लिए मॉरीशस को मजबूत करने की दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 10:42 पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद पीएम मोदी यहां से सड़क मार्ग के जरिए होटल ताज के लिए रवाना हुए.
लोगों के हुजूम ने किया पीएम मोदी का स्वागत: लगभग 4 किलोमीटर दूर तय करने में प्रधानमंत्री के काफिले को 45 मिनट लगे. सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी.भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग-अलग स्वागत पॉइंट बनाए थे. वहां पर कार्यकर्ता पीएम मोदी का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे थे. धोबिया नृत्य, मयूर नृत्य और झूला नृत्य की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी अद्भुत प्रस्तुति सड़क किनारे पर की गई थी.
विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद: पुष्प वर्षा के बीच वैदिक मंत्रो और शंखनाद के साथ बनारस की परंपरा के अनुसार पीएम मोदी का स्वागत भी सड़क पर होता दिखाई दिया. पीएम मोदी लगभग 11:30 बजे होटल तक पहुंचे. भारतीय विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू की.
एक घंटे तक भारत-मॉरीशस संबंधों पर चर्चा हुई: लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं. यह केवल औपचारिक नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन है. भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं, बल्कि एक परिवार हैं. मॉरीशस भारत की नेबर हुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा की है. क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किया है.
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे: पीएम मोदी ने कहा कि हमने मॉरीशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इकोनामिक पैकेज पर निर्णय लिया है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा. हमने मॉरीशस में आई सेंटर आफ एक्सीलेंस 500 बेड का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है.
लोकल करेंसी में होगा बिजनेस: प्रधानमंत्री ने कहा कि सर रामगुलाम नेशनल वेटरनिटी और एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा. इसके अलावा चगोश मरीन प्रोडक्ट एरिया सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एबीसी टावर और हाईवे और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. यह पैकेज हमारा इन्वेस्टमेंट है. अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ाने पर काम करेंगे.
दोनों देशों के समझौते के मुख्य बिंदु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बीच गुरुवार को होटल ताज में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने विकास भागीदारी से लेकर समुद्री सुरक्षा और वैश्विक राजनीतिक मुद्दों तक कई अहम विषयों पर चर्चा की.
- चैगोस समझौते का जिक्र: पीएम मोदी ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच हुए Chagos Agreement का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक बताया. मोदी ने कहा कि यह मॉरीशस की संप्रभुता की दिशा में मील का पत्थर है.
- आर्थिक सहयोग: भारत ने मॉरीशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई, ताकि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम हो.
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा: मॉरीशस में भारत के सहयोग से पहला जन औषधि केंद्र खुलेगा. Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital में 500-बेड का अस्पताल और AYUSH Centre of Excellence स्थापित किया जाएगा. पशु चिकित्सालय और वेटरनरी स्कूल की स्थापना में भारत मदद करेगा. IIT Madras और Indian Institute of Plantation Management ने University of Mauritius के साथ शैक्षिक एवं शोध सहयोग के लिए समझौता किया.
- समुद्री सुरक्षा और नौवहन सहयोग: मॉरीशस कोस्ट गार्ड के एक पोत का भारत में पुनर्निर्माण होगा. मॉरीशस के 120 अधिकारी भारत में प्रशिक्षण लेंगे. इसकी शुरुआत भी मसूरी में हो चुकी है. दोनों देशों ने समुद्री हाइड्रोग्राफी, नेविगेशन और जल सीमाओं के डेटा शेयर करने पर समझौता किया.
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: SSR अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टॉवर बनाया जाएगा. मॉरीशस में सड़कों और रिंग रोड के विस्तार की परियोजनाएं शुरू होंगी.
- ब्लू इकॉनमी और अक्षय ऊर्जा: वार्ता में ब्लू इकॉनमी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी.
