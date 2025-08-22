ETV Bharat / state

मौलवी पर मदरसे में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार - MISDEEDS AN INNOCENT CHILD

हरिद्वार जिले में मदरसे के अंदर मासूम बच्चे के साथ गलत काम हुआ है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Etv Bharat
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 4:15 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read

रुड़की: मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चे का शारीरिक शोषण करने वाले मौलवी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी मासूम बच्चे से कुकर्म करने के बाद से ही फरार था. ये पूरा मामला हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र का है.

मदरसे में पढ़ने गया था मासूम: दरअसल, झबरेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी. व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका सात साल का मासूम बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए गया था. वहीं पर मौलवी उसे अपने कमरे में ले गया और बच्चे के साथ कुकर्म किया.

पीड़ित बच्चे ने परिजनों को बताई आपबीती: आरोप है कि कुकर्म के बाद आरोपी मौलवी ने बच्चे को धमकी दी कि अगर यह बात वह किसी को बताएगा तो उसे जान से मार देगा. पीड़ित बच्चे ने घर आकर मौलवी की पूरी करतूत अपने परिजनों को बताई थी. इसके बाद ही बच्चे के पिता ने थाने तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नासिर पुत्र नसीर निवासी सुल्तानपुर थाना लक्सर जनपद हरि‌द्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल ने पुलिस टीम को दिए आदेश: मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल ने अपनी टीम को मौलवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए. पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मौलवी की खाताखेड़ी देवपुर सड़क मार्ग से गिरफ्तार किया.

पुलिस का बयान: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मासूम बच्चे के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि बीते दिनों भी इस तरह का मामला सामने आया था. रुड़की क्षेत्र की एक मस्जिद में पढ़ने आने वाले बच्चों पर भी अपने ही एक साथी के साथ कुकर्म करने आरोप लगा था. हालांकि जिस समय घटना हुई थी उस समय मस्जिद के इमाम वहां पर मौजूद नहीं थे.

Last Updated : August 22, 2025 at 4:27 PM IST

ETV Bharat Logo

