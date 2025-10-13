ETV Bharat / state

बरेली बवाल के मास्टरमाइंड तौकीर रजा ने 28 साल बाद जमा किया कर्ज, 5000 की जगह चुकाया 30522 रुपए

बदायूं : बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं की जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) से लिया अपना कर्ज चुका दिया है. सोमवार को तौकीर रजा के भतीजे शाहनवाज ने ब्याज सहित 30,522 रुपये बैंक में जमा कराए. सहकारी समिति बी-पैक्स रसूलपुर पुठी के सचिव ने तौकीर रजा के बरेली स्थित घर पर वसूली नोटिस चस्पा कराया था.

तौकीर रजा ने बदायूं के जिला सहकारी बैंक से 5055.60 रुपये का कर्ज लिया था. जिसकी रकम अब ब्याज समेत बढ़कर 30522 रुपये हो गई है. उन्होंने यह लोन 1997 से पहले खाद के लिये लिया था. कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक की ओर से बार-बार नोटिस दिया जाता था, लेकिन तौकीर रजा ने पैसा नहीं चुकाया. बैंक के महाप्रबंधक का कहना था कि इतने सालों से लोन ना चुकाने पर अब कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

दरअसल, तौकीर रजा बिनावर थाना क्षेत्र इलाके के करतोली गांव का मूल निवासी है. गांव की ही रसूलपुर पुठी समिति के माध्यम से उसने यह कर्जा लिया था. बाद में वह बरेली में रहने लगा. मामले की पड़ताल करने जब ईटीवी भारत की टीम तौकीर रजा के पैतृक गांव करतोली पहुची, तो चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने बताया कि तौकीर रजा शुरुआत से ही तेज था. एक बार बिनावर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था. चुनाव चिन्ह शेर था, तो प्रचार में एक शेर सर्कस से मंगवाया और उसे पिंजड़े में रख कर घुमाया. हालांकि तौकीर रजा चुनाव नहीं जीत सका.