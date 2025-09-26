बरेली में मौलाना तौकीर रजा का धरना निरस्त; IMC ने जारी किया लेटर, खुद ही सौंपेंगे ज्ञापन
नवरात्र, दुर्गा पूजा और उर्स के चलते जिला प्रशासन ने नहीं दी है अनुमित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 9:57 AM IST
बरेली : आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन न मिलने के कारण देर रात निरस्त कर दिया गया है. इतना ही नहीं, लेटर जारी कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह नमाज अदा कर सीधे अपने-अपने घरों को जाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें.
बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत (कौंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' पर टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में धरना-प्रदर्शन और फिर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जबकि जिले में धारा 123 BNSS लगी हुई है. जिसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहा है. बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी.
आईएमसी ने पत्र जारी कर कहा है कि जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाला कार्यक्रम निरस्त किया जाता है और किसी को कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है. सभी लोग नमाज अदा करने के बाद अपने-अपने घरों में चले जाएं.
जारी पत्र में कहा गया है कि इन दिनों नवरात्र, दुर्गा पूजा और उर्स के कार्यक्रम चल रहे हैं. इन्हीं को देखते हुए जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है. इसलिए मौलाना तौकीर रजा खुद ही राष्ट्रपति को संबोधित विज्ञापन देंगे. सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें. इधर, जिले में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है.
