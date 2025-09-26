ETV Bharat / state

बरेली में मौलाना तौकीर रजा का धरना निरस्त; IMC ने जारी किया लेटर, खुद ही सौंपेंगे ज्ञापन

मौलाना तौकीर रजा ने कार्यक्रम किया निरस्त. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : September 26, 2025 at 9:57 AM IST 2 Min Read

बरेली : आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन न मिलने के कारण देर रात निरस्त कर दिया गया है. इतना ही नहीं, लेटर जारी कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह नमाज अदा कर सीधे अपने-अपने घरों को जाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें. आईएमसी ने जारी किया लेटर. (Photo Credit; IMC) बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत (कौंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' पर टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में धरना-प्रदर्शन और फिर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जबकि जिले में धारा 123 BNSS लगी हुई है. जिसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहा है. बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी.

Last Updated : September 26, 2025 at 9:57 AM IST