बरेली में मस्जिद के मौलाना ने युवती से किया दुष्कर्म; अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी, गिरफ्तार
बहेड़ी थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना इरशाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 11:03 AM IST
बरेली: मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना ने कमरे की सफाई करने वाली युवती को हवस का शिकार बना डाला. युवती को डरा-धमकाकर मौलाना पिछले 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था. इससे युवती 8 महीने की गर्भवती हो गई थी. यह जानकारी जब परिजनों को मिली तो उन्होंने मौलाना के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. यह घटना बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक मस्जिद की है.
जानकारी के मुताबिक, बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में मस्जिद पर मौलाना इरशाद (38) पिछले दो साल से नमाज पढ़ता है. वह मस्जिद में ही रहता भी था. मौलाना के कमरे पर ही गांव की रहने वाली 24 वर्षीय युवती साफ-सफाई का काम करती थी.
वह एक साल से काम करती थी. युवती के पिता का आरोप है, कि साफ-सफाई के दौरान मौलाना ने अपने कमरे में उनकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. साथ ही उसका अश्लील वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा. मौलाना अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले एक साल से लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था.
गर्भवती होने पर परिवार को पता चला: परिवार को जानकारी तब हुई, जब युवती 8 महीने की गर्भवती हो गई. युवती के गर्भवती होने पर जब परिवार वालों ने मामले की जानकारी की, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना इरशाद की काली करतूत सामने आई.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: बहेड़ी थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि थाना क्षेत्र की एक लड़की के पिता की तहरीर पर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना इरशाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. जांच में पता चला है, कि पीड़िता लगभग 8 महीने की गर्भवती है.
