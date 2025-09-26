लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मौलाना कल्बे जवाद का प्रदर्शन; हुसैनाबाद ट्रस्ट की कार्यशैली पर उठाए सवाल
मौलाना कल्बे जवाद ने साफ कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा. उन्होंने लखनऊ DM और अन्य अफसरों पर भी आरोप लगाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 5:41 PM IST
लखनऊ: शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हजारों की तादाद में नमाजियों के साथ उन्होंने पहले बड़े इमामबाड़े पर नारेबाजी हुई. इसके बाद सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने साफ कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा. उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. कहा कि आरटीआई के जवाब में प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट प्राइवेट है.
मौलाना ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की संपत्तियां और उससे होने वाली आमदनी का कोई हिसाब-किताब जनता को नहीं दिया जाता. नींबू पार्क के बगल में फूल मंडी की जमीन पर कब्जा कर अवैध सड़क निर्माण कराया जा रहा है. हुसैनाबाद ट्रस्ट का बोर्ड पहले वजूद में था, लेकिन अब नाले में फेंक दिया गया.
उन्होंने कहा कि घंटाघर क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट बनवाए जा रहे हैं, जबकि यह क्षेत्र हेरिटेज जोन में आता है. यहां इस तरह का निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है. कल्बे जवाद ने ट्रस्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ा-छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, पिक्चर गैलरी और अन्य धरोहरें ट्रस्ट की निगरानी में हैं.
लेकिन, सही देखरेख न होने के कारण ये जर्जर होती जा रही हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट के अधिकारी आमदनी में बड़े पैमाने पर धांधली करते हैं और जब तक यह गड़बड़ियां खत्म नहीं होतीं, विरोध जारी रहेगा. मौलाना ने साफ कहा कि चाहे दूसरे धर्मगुरु साथ दें या न दें, यह संघर्ष लंबा चलेगा और पूरी ताकत से जारी रहेगा.
ये भी पढ़ेंः 340 साल पुरानी सोने की कुरआन; लखनऊ के फरंगी महल में आज भी छुपा है बेशकीमती किताबों का खजाना