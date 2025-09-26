ETV Bharat / state

लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मौलाना कल्बे जवाद का प्रदर्शन; हुसैनाबाद ट्रस्ट की कार्यशैली पर उठाए सवाल

मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ में किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 26, 2025 at 5:41 PM IST

लखनऊ: शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हजारों की तादाद में नमाजियों के साथ उन्होंने पहले बड़े इमामबाड़े पर नारेबाजी हुई. इसके बाद सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया. ईटीवी भारत से खास बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने साफ कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा. उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. कहा कि आरटीआई के जवाब में प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट प्राइवेट है. मौलाना ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की संपत्तियां और उससे होने वाली आमदनी का कोई हिसाब-किताब जनता को नहीं दिया जाता. नींबू पार्क के बगल में फूल मंडी की जमीन पर कब्जा कर अवैध सड़क निर्माण कराया जा रहा है. हुसैनाबाद ट्रस्ट का बोर्ड पहले वजूद में था, लेकिन अब नाले में फेंक दिया गया.