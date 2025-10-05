ETV Bharat / state

मऊगंज में युवक ने दबंगों को शराब के लिए नहीं दिए पैसे, गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया

मऊगंज में 4 दबंगों ने डंडो की दम पर युवक को निर्वस्त्र घुमाया, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी.

दबंगों ने डंडो की दम पर युवक को निर्वस्त्र घुमाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 3:57 PM IST

मऊगंज: "यह चोर है, साइकिल वगैरह सब चुरा लेता है" ये कहते हुए कुछ दबंगों ने एक युवक को निर्वस्त्र कर गांव घुमाया. हनुमना थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें दबंग गांव के ही एक युवक को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद दबंगों पर मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 अन्य अभी फरार चल रहा है. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

डेढ़ माह पुराना बताया जा रहा वीडियो

वायरल वीडियो डेढ़ माह पुराना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार घटना के बाद पीड़ित युवक प्रयागराज चला गया था. लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बाद शनिवार को वीडियो वायरल हो गया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. जब यह वीडियो पीड़ित के परिजन के पास पहुंचा तो परिजन ने युवक से बात की. इसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटा कर युवक प्रयागराज से वापस गांव आया. उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी अपने परिजन को दी. वहीं, परिजन की सलाह पर पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाने में की.

पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार

पीड़ित युवक की उम्र करीब 24 साल है. उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की तलाश में जुट गई. पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, इस घटना में शामिल 1 अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

दबंगों पर शराब के लिए पैसे मांगने का आरोप

पीड़ित युवक का आरोप है कि "घटना बीते 26 अगस्त की है. सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच गांव के ही अनिल कुशवाहा, सोहनलाल कुशवाहा, लालमणि कुशवाहा और सुनील कुशवाहा ने शराब पीने के लिए 1200 रुपए की डिमांड की थी. पैसे देने से इंकार किया तो चारों युवक गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए. पहले जमकर पिटाई की फिर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया. इसके बाद जंगल की तरफ ले गए और कई घंटे तक रस्सी से बांध कर रखा और धमकी भी दी कि अगर पुलिस के पास गए तो जान से मार देंगे. कई घंटे बाद दबंगों की गिरफ्त से छूटने के बाद प्रयागराज चला गया."

डंडे के दम पर युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया

दबंगो के द्वारा युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाये जाने का वीडियो बेहद शर्मनाक है. वायरल वीडियो में निर्वस्त्र युवक आगे-आगे चल रहा है जबकि चारों दबंग युवक हाथों में डंडे लिए उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं. घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गांव के कुछ लोग तमाशबीन बने रहे. जबकि वायरल वीडियो में कुछ लोग यह कहते हुए सुनाई दे रहें हैं कि पीड़ित युवक ने क्या चुराया है. जिस पर एक युवक यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि यह चोर है, साइकिल वगैरह सब चुरा लेता है."

'दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि "घटना का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था. जब तस्दीक कराई गई तो पता चला कि वायरल वीडियो हनुमना थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है."

एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि "यह घटना लगभग डेढ़ महीने पुरानी है, लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ है. मामले की विवेचना जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

