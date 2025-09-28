नप गए मउगंज तहसीलदार, जमीन का कब्जा दिलाने के दौरान दिखा रहे थे दादागिरी
जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे मउंगज तहसीलदार को कमिश्नर ने किया सस्पेंड. किसान की कॉलर पकड़कर बदसलूकी करते हुए दी थीं गंदी-गंदी गालियां.
मऊगंज: मध्य प्रदेश में कई अधिकारी कर्मचारी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते अक्सर देखे जाते हैं या कहें कि लोगों के ऊपर अफसरशाही दिखाने से नहीं चूकते. मउगंज जिले से भी एक ऐसा ही अफसरशाही का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मऊगंज के प्रभारी तहसीलदार गांव के किसान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
जमीनी विवाद निपटाने के दौरान जब एक किसान ने आपत्ति जताई तो उन्होंने उसका कॉलर पकड़कर गंदी-गंदी गालियां दीं. वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए तहसीलदार को निलंबित कर दिया है.
तहसीलदार ने किसान की कॉलर पकड़कर दी गंदी गालियां
यह मामला मऊगंज जिले की उप तहसील गनिगमा गांव का है. यहां रहने वाले 2 प्रजापति परिवार के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था. जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित था. बीते दिनों फैसला आने के बाद फरियादी को कब्जा दिलाने प्रशासनिक और पुलिस टीम के साथ तहसीलदार वीरेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे थे. इसी दौरान वहां उपस्थित प्रजापति परिवार के सदस्य कौशलेश प्रजापति और गांव के ही एक किसान सुषमेश पांडे ने कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर तहसीलदार अपना आपा खो बैठे और उन्होंने किसान के साथ अभद्रता करते हुए गंदी-गंदी गालियां दीं. इसके बाद कॉलर पलड़कर खींचतान शुरू कर दी.
गालियां देने और कॉलर पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल
घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. इस वायरल वीडियो के संबंध में जब तहसीलदार वीरेंद्र पटेल से बात की गई तो उन्होंने "प्रजापति परिवार और वहां मौजूद कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा ही पहले गाली-गलौज की जा रही थी." अब पूरे घटना क्रम की वास्तविकता क्या है यह तो विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा लेकिन वायरल वीडियो में तहसीलदार ही किसान के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करते हुए दिखाई और सुनाई दे रहें हैं.
कमिश्नर ने तहसीलदार को किया निलंबित
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने मऊगंज के प्रभारी तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को निलंबित कर दिया है. निलंबत पत्र में उल्लेख है कि प्रभारी तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने ग्राम गनिगवां में एक व्यक्ति से गाली गलौज कर बदसलूकी की है. यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत प्रतिकूल होने के कारण कलेक्टर ने अनुशानात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है. इस आधार पर वीरेन्द्र पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
'मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत किया निलंबित'
कमिश्नर बीएस जामोद ने बताया कि "कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मऊगंज के तहसीलदार वीरेंद्र पटेल देवतालाब के गनिगवां गांव में आमजन से दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी आम जानता के साथ दुर्व्यवहार न करें और यह सुनिश्चित करना है. इसी को ध्यान में रखते हुए वायरल वीडियो को देखने के बाद मऊगंज कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को निलंबित कर दिया गया है."