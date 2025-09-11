ETV Bharat / state

जमीन धंसने से 25 घरों में आई दरारें, बेघर परिवारों ने लगाई मदद की गुहार

सैंज घाटी में लैंडस्लाइड के चलते जमीन धंसने के मामले सामने आए हैं. सैंज विद्युत गृह के साथ लगते मातला व जाखला गांवों के करीब सभी घरों में लैंडस्लाइड के कारण दरारें आ गई हैं. दोनों गांवों को 25 से ज्यादा घरों पर गिरने का खतरा बढ़ गया है. जमीन धंसने के कारण स्थानीय देवता का मंदिर और प्राइमरी स्कूल भी चपेट में आ गया है. ऐसे में किसी बड़े खतरे की आशंका के चलते लोगों ने घरों को खाली कर दिया है. अब इन 25 प्रभावित परिवारों ने भी सैंज के तहसील कार्यालय पहुंच कर तहसीलदार सैंज से मदद की गुहार लगाई है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हुई भारी बारिश के चलते हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई. वहीं, अब लोगों को भारी बारिश से तो हल्की राहत मिली है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जिला कुल्लू के उपमंडल सैंज घाटी में भी इस साल बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. जिसके चलते कई लोग बेघर हो गए हैं और अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं. कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहां रुके हुए हैं. मौसम साफ होते ही लोगों में हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी, लेकिन अब कई ग्रामीण इलाकों में जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं. जिससे लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं.

25 घर गिरने की कगार पर (ETV Bharat)

मातला गांव के रहने वाले बुजुर्ग ज्ञानचंद ने बताया, "घर गिरने के डर के चलते पूरा परिवार घर को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है. जमीन की अगर हालात देखी जाए, तो वो कभी भी धंस सकती है. मौसम साफ होने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं है. फिलहाल हमारा परिवार एनएचपीसी की डंपिंग साइट पर रह रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा क्या होगा, बस इस बात की चिंता हमें खाई जा रही है. ये पूरा इलाका ही असुरक्षति हो गया है. सरकार को चाहिए की वो इस भूमि को अपने कब्जे में लें और इसके बदले में सभी प्रभावित ग्रामीणों को किसी और जगह पर बसाने का प्रावधान किया जाना चाहिए."

'खुद पटवारी बुलाकर तैयार करवाई रिपोर्ट'

आपदा प्रभावित महिला यान दासी का कहना है कि गांवों में कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है. जिससे उनके घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं. जमीन, बगीचे और गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं. अब नया घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है. यान दासी ने बताया कि वो अपने पशुओं को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि जिस जगह से वो पशुओं के लिए घास लाती थी, वो जगह भी सुरक्षित नहीं बची है. ऐसे में किस तरह से वो अपने परिवार का गुजारा करेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक प्रशासन उन्हें पूछने के लिए नहीं आया है. ग्रामीणों ने खुद पटवारी को मौके पर बुलाया. जिसके बाद पटवारी ने उनके पूरे घरों की रिपोर्ट तैयार की है. ऐसे में अब प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द उन्हें राहत प्रदान करें.

घरों में आई दरारें (ETV Bharat)

"गांव के साथ लगती पहाड़ी पर बड़ी-बड़ी चट्टानें कभी भी खिसक सकती हैं. लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और फिलहाल अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों में रह रहे हैं. कुछ परिवार डंपिंग साइट पर रह रहे हैं. प्रशासन को चाहिए कि वो उनके लिए राशन की व्यवस्था करें और उन्हें दूसरी जगह पर बसाने के लिए जल्द कार्य करें." - चंदे राम, ग्रामीण

वहीं, सुचेहन पंचायत की प्रधान सीताबंती ने बताया कि प्रशासन द्वारा एनएचपीसी के मातला डंपिंग स्थल में राहत शिविर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है. तहसीलदार सैंज नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रभावितों को टेंट बनाने के लिए तिरपालों का प्रावधान किया गया है. ग्रामीणों के लिए राशन सहित अन्य व्यवस्था भी की जाएगी.