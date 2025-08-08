Essay Contest 2025

मथुरा की विधवा माताओं ने पीएम मोदी के लिए तैयार की राखी; बागपत में किन्नर समुदाय फौजियों को भेज रहा रक्षा सूत्र - RAKSHA BANDHAN FESTIVAL

सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा पिछले 13 वर्षों से विधवा माताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मनाते हुए राखी बांधती हैं.

मथुरा की विधवा माताओं ने पीएम मोदी के लिए तैयार की राखी.
मथुरा की विधवा माताओं ने पीएम मोदी के लिए तैयार की राखी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:33 AM IST

मथुरा/बागपत: प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के लिए मथुरा की विधवा माताओं ने सैकड़ो राखियां तैयार की हैं. यह राखियां दिल्ली भेजी जाएंगी. सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा विधवा माताओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. वहीं, बागपत में ट्रांसजेंडर भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे और फौजियों को राखी भेजेंगे.

विधवा माताओं को समाज से जोड़ने की पहल: साल 2012 में सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से विधवा माता-बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल शुरू की थी. अपनों से दूर इन माताओं के साथ तभी से होली, दिवाली और रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. यह माताएं अपनों से दूर रहकर भी सभी त्योहार खुशी से मनाती हैं.

विधवा माताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मनाते हुए राखी बांधती हैं.
विधवा माताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मनाते हुए राखी बांधती हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोपीनाथ मंदिर में हुआ कार्यक्रम: गुरुवार को सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में सैकड़ों माताओं-बहनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रिमंडल के लिए अपने हाथों से राखियां तैयार कीं. 5 सदस्यीय माताओं का दल 8 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है. रक्षाबंधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और पूरे मंत्रिमंडल को उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी.

प्रधानमंत्री को मानती हैं भाई: सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा पिछले 13 वर्षों से विधवा माताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मनाते हुए राखी बांधती हैं. उनका कहना है, कि देश के प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. कुमार दिलीप ने बताया इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे पिताजी स्व. डॉ. विंदेश्वरी पाठक ने वर्ष 2012 में शुरू की थी. तब से सुलभ इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से हर वर्ष होली, दिवाली और रक्षाबंधन का पाव धूमधाम से मनाया जाता है. माताएं अपने हाथों से राखियां तैयार करती हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधने के लिए दिल्ली जाती हैं.

बागपत का किन्नर समुदाय फौजियों को भेज रहा रक्षा सूत्र.
बागपत का किन्नर समुदाय फौजियों को भेज रहा रक्षा सूत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

बागपत में किन्नर समाज मनाएगा रक्षाबंधन: इस बार बागपत का किन्नर समाज भी रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है. यह ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है. यह लोग इस बार देश के उन फौजियों को राखी भेज रहे हैं, जो सरहद पर देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी निभा रहे हैं. यह राखियां उन फौजियों के लिए हैं, जिन्होंने पहलगाम में माता-बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर लिया है.

किन्नर समुदाय ने कहा कि एक राखी उस शख्स के नाम भी भेज रहे हैं, जिनके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया. बागपत की करीना किन्नर कहती हैं, कि पहलगाम का बदला लेकर जवानों ने न सिर्फ देश की सुरक्षा की है, बल्कि आतंकियों को चेतावनी भी दी है. जब देश सुरक्षित होगा, तो हम भी जिंदा रह सकेंगे. यह वहीं लोग हैं, जिनके दम पर हम जिंदा है.

गुड़िया किन्नर ने कहा कि फौजी भाइयों के लिए ही नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी को भी राखी भेज रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके समय मे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहलगाम का बदला लिया गया. किन्नर कंगना ने कहा कि यह राखियां प्रधानमंत्री को भी भेजी जा रही हैं.

