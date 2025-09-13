ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर में गेट नंबर 2-3 से होगी एंट्री; 1 और 4 से बाहर निकलेंगे श्रद्धालु, जानें खजाने को लेकर क्या बोले कमेटी के अध्यक्ष

सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. ( Phot Credit: Banke Bihari Temple Vrindavan )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 6:58 PM IST | Updated : September 13, 2025 at 7:06 PM IST 3 Min Read

मथुरा: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की चौथी बैठक में यह अहम फैसला हुआ. बांके बिहारी मंदिर में गेट नंबर 2-3 से प्रवेश दिया जाएगा. वहीं 1 और 4 नंबर गेट से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे. केवल लाइन में दर्शन होंगे. कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इनमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, एंट्री-एग्जिट मैनेजमेंट और दर्शन के समय में बदलाव भी शामिल हैं. जानकारी देते हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार (Video Credit: Banke Bihari Temple Vrindavan) हाई पावर कमेटी ने निम्न फैसले किये हैं: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी.

मंदिर में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था की गयी है. सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा.

गर्मी-सर्दी में दर्शन का समय अलग-अलग तय किया गया है. इसमें सुबह और शाम की आरती के समय शामिल है. 50 साल से नहीं खुला गर्भगृह के नीचे का कमरा, होगी जांच: हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे स्थित बंद कमरे को खोलने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है. इसमें ऑडिटर, क्षेत्र अधिकारी वृंदावन, सिविल जज, एससीएम वृंदावन और गोस्वामी समाज के सदस्य शामिल किये जाएंगे.

उन्होंने बताया कि यह कमेटी कमरे को खोलकर वीडियोग्राफी कराएगी. उसमें मौजूद सामान की इन्वेंटरी तैयार करेगी. इसकी रिपोर्ट समिति को सौंपेगी. बिहारी जी का अधिकतर चढ़ावा भारतीय स्टेट बैंक में जमा हो जाता है. अगर कमरे में कुछ अमूल्य सामान्य मिलेगा, तो उसका आकलन कराया जाएगा. दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, चल-अचल संपत्ति का ऑडिट होगा: अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मंदिर की चल-अचल संपत्ति का विवरण 15 दिनों के भीतर समिति को दिया जाएगा. वर्ष 2013 से 2016 तक की अवधि का स्पेशल ऑडिट होगा. वीआईपी दर्शन की पर्ची पर रोक: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया कि वीआईपी दर्शन की पर्ची अब बंद की जाएगी. मंदिर में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग गेटों की व्यवस्था लागू कर दी गयी है. सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन: वर्तमान में तैनात निजी सुरक्षा कर्मचारियों को हटाया जाएगा. उनकी जगह रिटायर्ड सैनिकों या सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा. गोसाई समाज के लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों की मंदिर में सेवा है, वही लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे. गर्मी और सर्दी के लिए दर्शन के समय में बदलाव किया गया: गर्मी में दर्शन का समय सुबह की आरती का समय: 7:00 से 7:15 बजे

दर्शन का समय: 7:15 से 12:30 बजे

दोपहर की आरती का समय: 12:30 से 12:45 बजे

शाम को दर्शन का समय: 4:15 से 9:30 बजे

रात्रि आरती का समय: 9:30 से 9:45 बजे सर्दी में दर्शन का समय सुबह की आरती का समय: 8:00 से 8:15 बजे

दर्शन का समय: 8:15 से 1:30 बजे

दोपहर की आरती का समय: 1:30 से 1:45 बजे

शाम को दर्शन का समय: 4:00 से 9:00 बजे

शयन आरती का समय: 9:00 से 9:15 बजे यह भी पढ़ें- बैंक से मिला हार्टअटैक तो अजय ने शहद से संवारी जिंदगी; 8 साल में तैयार किए 6 फ्लेवर, टर्नओवर 50 लाख का



Last Updated : September 13, 2025 at 7:06 PM IST