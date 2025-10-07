ETV Bharat / state

संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने को फलाहारी बाबा ने लिखा पत्र, जानिए कौन हैं फलाहारी बाबा

आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर लाखों फॉलोअर हैं.

संत प्रेमानंद महाराज और फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा.
संत प्रेमानंद महाराज और फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025

मथुरा : वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज पिछले पांच दिनों से बीमार हैं. इसके कारण पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है. ऐसे में भक्त और श्रद्धालु परेशान हैं. इसी को लेकर मथुरा के फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश की है. इस बाबत उन्होंने पत्र लिख कर श्री हित राधा केली कुंज आश्रम भेजा है.

फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा.




अनिश्चितकालीन के लिए बंद है पदयात्रा : आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज बीते शुक्रवार से बीमार हैं. ऐसे में पदयात्रा पर नहीं जा रहे हैं. पद यात्रा वृंदावन श्री कृष्ण अपार्टमेंट से परिक्रमा मार्ग होते हुए श्री हित राधा केली कुंज के लिए रोजाना सुबह 4:00 बजे निकाली जाती थी.

फलाहारी बाबा का लिखा पत्र.
फलाहारी बाबा का लिखा पत्र.


मथुरा के संत फलाहारी बाबा दिनेश शर्मा ने अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश की है. इस बाबत उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम को पत्र भेजा है. पत्र में लिखा है कि संत समाज को आपकी जरूरत है. आपके माध्यम से युवाओं को नया रास्ता दिखाया जाता है. आपके प्रवचन से सनातन धर्म में जागृति उत्पन्न हुई है. सभी बृजवासियों को आपकी जरूरत है. ऐसे में मैं स्वेच्छा से अपनी किडनी आपको दान देना चाहता हूं. आप इसे स्वीकार करिए.

राज कुंद्रा ने भी किडनी देने की पेशकश की थी
पिछले दो माह पूर्व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे थे. आशीर्वाद लेने के बाद राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देने की पेशकश की थी. उसके बाद संत प्रेमानंद महाराज मुस्कुराए और कहा जब तक राधा रानी जी का आशीर्वाद है तब तक जीवित रहूंगा, क्योंकि दोनों किडनियां वर्ष 2006 में ही खराब हो गई थीं. आप का आभार स्वीकार करता हूं.

