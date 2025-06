ETV Bharat / state

मुड़िया पूर्णिमा मेला ;1000 स्पेशल बसें चलेंगी, 50 रुपये में गोवर्धन परिक्रमा का मौका - MUDIA PURNIMA MELA

मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए चलेंगी स्पेशल बसें. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ/मेरठ : अगले माह के पहले सप्ताह से मथुरा में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित होगा. श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई समस्या न हो इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1000 मेला स्पेशल बसों का संचालन करेगा. विभिन्न परीक्षेत्रों से आगरा परिक्षेत्र के मथुरा डिपो को चार जुलाई से पहले सभी बसें सौंप दी जाएंगी. इसके बाद इन बसों का संचालन गोवर्धन के लिए शुरू किया जाएगा. मेले की तैयारी को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने मुख्यालय के अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी निर्देश दिए.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया कि आगरा क्षेत्र 250 बसें, अलीगढ़ क्षेत्र 150 बसें, गाजियाबाद क्षेत्र 150 बसें, मेरठ क्षेत्र 100 बसें, इटावा क्षेत्र 150 बसें, मुरादाबाद क्षेत्र 100 बसें और बरेली क्षेत्र को 100 बसों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन परिक्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने निर्देश दिए कि मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी क्षेत्र, कुल आवंटित 1000 बसों की पूरी संख्या में अपने अपने क्षेत्र से डबल क्रू के साथ समय से मथुरा डिपो आगरा क्षेत्र को मेला अवधि चार जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए उपलब्ध कराएंगे. प्रत्येक बाहरी क्षेत्र सुचारू संचालन के लिए एक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, एक उपाधिकारी और आठ लिपिक मेले में भेजेगा. शेष तैनाती आगरा क्षेत्र की तरफ से की जाएगी. किसी भी ब्रेकडाउन या बस खराबी को अटेंड करने के लिए तत्काल तकनीकी टीम पहुंचेंगी. तीन संवेदनशील पाइंट पर क्रेन भी तात्कालिक रूप से उपलब्ध रहेंगी. धौलीप्याऊ पार्किंग ग्राउंड, गोवर्धन चौराहा, अड़ींग, जमुनाबत, महमूदपुर और बाबा जयगुरुदेव चौराहे पर इंटरसेप्टर, क्यूआरटी टीम जाम या किसी भी समस्या के समाधान के लिए मौजूद रहेगी. मुड़िया मेले की मान्यता. (Photo Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया कि आगरा क्षेत्र 250 बसें, अलीगढ़ क्षेत्र 150 बसें, गाजियाबाद क्षेत्र 150 बसें, मेरठ क्षेत्र 100 बसें, इटावा क्षेत्र 150 बसें, मुरादाबाद क्षेत्र 100 बसें और बरेली क्षेत्र को 100 बसों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन परिक्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने निर्देश दिए कि मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी क्षेत्र, कुल आवंटित 1000 बसों की पूरी संख्या में अपने अपने क्षेत्र से डबल क्रू के साथ समय से मथुरा डिपो आगरा क्षेत्र को मेला अवधि चार जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए उपलब्ध कराएंगे. प्रत्येक बाहरी क्षेत्र सुचारू संचालन के लिए एक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, एक उपाधिकारी और आठ लिपिक मेले में भेजेगा. शेष तैनाती आगरा क्षेत्र की तरफ से की जाएगी. किसी भी ब्रेकडाउन या बस खराबी को अटेंड करने के लिए तत्काल तकनीकी टीम पहुंचेंगी. तीन संवेदनशील पाइंट पर क्रेन भी तात्कालिक रूप से उपलब्ध रहेंगी. धौलीप्याऊ पार्किंग ग्राउंड, गोवर्धन चौराहा, अड़ींग, जमुनाबत, महमूदपुर और बाबा जयगुरुदेव चौराहे पर इंटरसेप्टर, क्यूआरटी टीम जाम या किसी भी समस्या के समाधान के लिए मौजूद रहेगी. मुड़िया मेले की मान्यता. (Photo Credit : ETV Bharat) जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया कि राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराई जाएगी. बसें भूतेश्वर बस स्टेशन और मालगोदाम स्थित रेलवे गेट संख्या दो से संचालित की जाएंगी. गोवर्धन जाने का मार्ग गोवर्धन चौराहा होकर होगा. वापसी का मार्ग गोवर्धन सोंख मंडी, नरहौली चौराहा धौलीप्याऊ होकर होगा. मथुरा गोवर्धन जाने और गोवर्धन मथुरा वापस आने का किराया 50 रुपये रहेगा. कोई क्रू अपनी बस छोड़ कर नहीं जाएगा और सड़क पर खड़ी करके जाम की स्थिति पैदा नहीं करेगा. मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए बसों के संचालन. (Photo Credit : ETV Bharat) मुड़िया पूर्णिमा मेला 4 जुलाई से 11 जुलाई तक लगेगा

ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया मेला 4 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा. इसके लिए परिवहन निगम ने कमर कस ली है. मेले में यूपी वेस्ट के मेरठ समेत 7 जिलों से 1000 रोडवेज बसों को श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है. मेरठ परिक्षेत्र में यात्रियों को मेले तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बसें अलग अलग कुछ निर्धारित डिपो से मिलेंगी. अगर यात्री समूह में जाना चाहेंगे तो भी परिवहन निगम बसों का संचालन करेगा. मुड़िया मेले में गोवर्धन की परिक्रमा के लिए लाखों संख्या श्रद्धालु दूसरे शहरों व राज्यों से यहां पहुंचते हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि गोवर्धन मेला आगरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसको लेकर अलग अलग जिलों से मेले के लिए एक हजार बसों की डिमांड की गई है. गोवर्धन के लिए मेरठ परिक्षेत्र से 100 बसें जाएंगी. जिसमें 20 बसें बड़ौत डिपो, 30 बसें मेरठ डिपो, 30 बसें मेरठ डिपो से संचलित की जाएंगी. बसों को लगाने के निर्णय के साथ ही वहां जाने वाले चलकों और परिचालकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है. परिवहन निगम की टेक्निकल टीम भी रवाना होगी. मेरठ क्षेत्र की 100 बसें लगाई गईं : मेरठ क्षेत्र से अलग अलग डिपो जहां 100 बसें यात्रियों की सहूलियत के लिए लगाई गई हैं. वहीं इटावा के अलग अलग बस डिपो से 150 बसों को रूट पर लगाया गया है. अलीगढ़ क्षेत्र से अलग अलग डिपो से यात्रियों को मुढ़िया मेले में पहुंचाने के लिए 150 रोडवेज बसों का संचालन होगा. गाजियाबाद जिले से भी परिवहन निगम ने सौ बसों को लगाया है. बरेली क्षेत्र के बरेली डिपो रुहेलखंड डिपो समेत अन्य डिपो से भी कुल सौ बसों को लगाया गया है. मुरादाबाद क्षेत्र से भी 100 रोडवेज बसों का संचालन सीधे मुढ़िया मेले तक होगा. यह भी पढ़ें : मथुरा में मौत का सफर कर रहे श्रद्धालु, प्रशासन मौन यह भी पढ़ें : Mudiya Purnima Mela: यूपी रोडवेज चलाएगा 1200 बसें, रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी के 500 जवान तैनात

