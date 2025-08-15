भोपाल: देश में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाले मध्य प्रदेश में ऐसी पंचायत भी हैं जहां मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा जीरो पर पहुंच गया है. आज़ादी के दिन मध्य प्रदेश की उन पंचायतों को जानिए, जिन्होंने बीते दो साल में अपनी पंचायत को मातृ और शिशु मृत्यु से मुक्ति दिला दी.

इन पंचायतों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की इस तरह से देखभाल की गई कि 24 महीने में प्रदेश की इन पंचायत में मातृ शिशु मृत्यु का एक मामला भी दर्ज नही हुआ. अशोक नगर की एएनएम आशा अरोड़े ने बताया कि वे कौन से प्रयोग थे जिनकी बदौलत उनकी पंचायत में हर जच्चा और बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहा.

ऐसे संभाली गई ढाकोनी गांव में मातृ शिशु मृत्यु दर

अशोक नगर की ढाकोनी ग्रामं पंचायत की आबादी आठ हजार से ज्यादा है. इसके बावजूद इस ग्राम पंचायत में बीते दो साल में कोई भी मातृ और शिशु मृत्यु दर्ज नहीं हुई. इसके लिए सम्मानित हुई सरपंच रामसखी केवट बताती हैं, हमने प्रयास ये किया कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी और उपचार पर पूरा ध्यान दिया जाए. खतरा वहीं रहता है. बच्चों पर भी इसी तरह का ध्यान दिया गया.

एएनएम, सरपंच, नर्सिंग ऑफिसर और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया (ETV Bharat)

यहां की एएनएम आशा अरोडे बताती हैं, हमने गर्भवती महिलाओं का पंजीयन समय पर किया. जांच, टीकाकरण नियमित रूप से किया. इसके अलावा जो हाई रिस्क प्रैग्नेंसी है उनको आइडेंटिफाई करके सीएससी रेफर करके मैनेज कर लेते हैं. कुछ जो एनिमिक महिलाएं थीं उनकी समय पर संभाल की. इस तरह से हमने ये टारगेट अचीव कर लिया.

छतरपुर के इस गांव में गर्भावस्था जांच भी सौ फीसदी

छतरपुर जिले के गांव गरौली बुंदेलखंड की ग्राम पंचायत भी इस मामले में अव्वल आया है. पिछले दो वर्ष में इस ग्राम पंचायत में 6598 अबादी के इलाके में एक भी शिशु और मातृ मृत्यु दर्ज नहीं की गई. यहां सौ प्रतिशत गर्भावस्था जांच के लिए होने वाले पंजीकरण करवाए गए और जांचें हुईं. इसमें जो हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाएं थीं उन पर विशेष ध्यान दिया गया.

मध्य प्रदेश के रिमोट एरिया में ये तस्वीर बदली है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संयुक्त संचालक डॉ अर्चना मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पूरे प्रदेश में हमने ऐसे रिमोट वाले एरिया चुने जहां पर ये उल्लेखनीय कार्य हुआ है. इसके पीछे मकसद यही है कि जो इस क्षेत्र में पूरी लगन से काम कर रहे हैं उन्हें रिकग्निशन मिले. समुदाय की ओर से जो मेहनत की जा रही है वह रेखांकित की जानी चाहिए. इन्होंने संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया. नवजातों की जो दिक्कतें थी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया. उनके इस योगदान को सम्मानित किया गया.

अशोक नगर, छतरपुर नौगांव नवाजे गए

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जिन रिमोट पंचायतों ने ये उल्लेखनीय काम किया और जहां पर शिशु और मातृ मृत्यु दर शून्य पर पहुंच गई, उन्हें 15 अगस्त के मौके पर सम्मानित भी किया गया. इस मौके पर मध्य प्रदेश के अशोक नगर, छतरपुर, नौगांव, रतलाम की एएनएम, सरपंच, नर्सिंग ऑफिसर और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया.

मातृ मृत्यु दर में देश में अव्वल है मध्य प्रदेश

जून 2025 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के हवाले से देखें तो मातृ मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश अब भी सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है. हांलाकि ये दर पहले के मुकाबले 14 पॉइंट नीचे आई है. 173 से आंकड़ा 159 तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद ये देश में सबसे ज्यादा है. 159 के मायने ये हैं कि मध्य प्रेदश में प्रति एक लाख गर्भवती महिलाओं में से 159 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु प्रसव के 42 दिन के दौरान ही मौत हो जा रही है.