रांची में आधुनिक MRF केंद्रों की तैयारी, झारखंड में पहली बार लागू होगी नई तकनीक

शहर में लगातार बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. 'इन केंद्रों के शुरू होने से मिनी ट्रांसफर स्टेशन (MTS) में कचरा जमा नहीं होगा, जिससे आसपास के इलाकों में दुर्गंध की समस्या दूर होगी. इसके साथ ही कचरे के वैज्ञानिक निपटान से नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा.' इन सभी परियोजनाओं का निर्माण TPS और स्वच्छता कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है. निगम का उद्देश्य है कि लैंडफिल पर कचरे का बोझ घटाया जाए और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके: सुशांत गौरव, नगर आयुक्त

रांची नगर निगम द्वारा जारी योजना के अनुसार, जिले के 12 स्थानों पर आधुनिक MRF केंद्र स्थापित किए जाएंगे. हरमू, मधुकम और कर्बला चौक में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से यह केंद्र तैयार किए जा रहे हैं. आईटीआई बस स्टैंड में 1 करोड़ 25 लाख, जगन्नाथपुर में 1.5 करोड़ और नागा बाबा खटाल, टेकर स्टेंड व हटिया क्षेत्र में संयुक्त रूप से डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से यह सुविधा स्थापित की जाएगी. इसके अलावा बड़ा घाघरा में भी डेढ़ करोड़ जबकि कांटाटोली में 80 लाख रुपये की लागत से निर्माण होगा. वहीं मोरहाबादी और खेलगांव में भी यह परियोजना प्रस्तावित हैं.

रांची: राजधानी में ठोस कचरा प्रबंधन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (Material Recovery Facility) केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी है. झारखंड में यह तकनीक पहली बार लागू होने जा रही है, जो गीले और सूखे कचरे की पहचान कर उन्हें स्वचालित रूप से अलग करने में सक्षम होगी. यह पहल रांची को न केवल स्वच्छ बनाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नगर निगम की आय बढ़ाने में भी मदद करेगी.

सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा या (Material Recovery Facility) एक ऐसा केंद्र होता है जहां घरों, दुकानों और संस्थानों से एकत्रित कचरे को वैज्ञानिक तरीके से छांटा जाता है. यहां मशीनों और श्रमिकों की मदद से कचरे को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है- जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, बोतल आदि. इसके बाद जो सामग्री दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है, उन्हें पुनर्चक्रण केंद्रों या उद्योगों को बेचा जाता है. इस प्रक्रिया से दो बड़े लाभ होते हैं, पहला, शहर के लैंडफिल साइट पर कम कचरा जाता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम पड़ता है. दूसरा, नगर निगम को पुनर्चक्रण से राजस्व प्राप्त होता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं.

झारखंड के लिए नई दिशा

यह पहली बार है जब झारखंड में ऐसी स्वचालित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. MRF मशीन कचरे को गीला और सूखा पहचानकर खुद ही अलग कर देती है, जिससे मैन्युअल छंटाई की आवश्यकता काफी कम हो जाती है. इससे कचरा प्रबंधन प्रक्रिया तेज, साफ-सुथरी और प्रभावी बनती है. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक रांची जैसे विकसित हो रहे शहरों के लिए बेहद जरूरी है. एक ओर यह स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने में मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर शहर में सतत विकास के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी.

कचरा प्रबंधन से सड़कों और मोहल्लों में बढ़ेगी स्वच्छता

नगर निगम की योजना है कि आने वाले महीनों में इन केंद्रों का निर्माण पूरा कर संचालन शुरू हो जाएगा. इससे न केवल कचरा प्रबंधन में सुधार होगा बल्कि शहर की सड़कों और मोहल्लों में स्वच्छता का स्तर भी बढ़ेगा. संक्षेप में, MRF केंद्र रांची के लिए एक नया अध्याय साबित होंगे, जहां कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाएगा. इससे शहर साफ होगा, पर्यावरण बचेगा और 'स्वच्छ रांची हरित रांची' का सपना साकार होगा.

