50 साल बाद बनेगा माता भेखली का नया देवरथ, हजारों श्रद्धालु आज लाएंगे लकड़ी

माता भेखली का नया देवरथ बनाने के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालु ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू की सारी कोठी की अधिष्ठात्री देवी माता भेखली का अब नया देव रथ तैयार किया जाएगा. इसके लिए अब लकड़ी लाने की परंपरा को भी निभाया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को हजारों श्रद्धालु माता भेखली के मंदिर से महाराज कोठी के कमांद की ओर रवाना हुए. जहां पर देवता पराशर ऋषि के द्वारा देव रथ के निर्माण लिए लकड़ी दी जाएगी. आज श्रद्धालु लकड़ी लेकर वापस आएंगे.

लकड़ी लाने में 10 देवी-देवताओं के हरियान शामिल

माता भेखली सारी कोठी के प्रमुख अधिष्ठात्री देवी हैं और सारी कोठी के करीब 10 देवी-देवताओं के हरियान भी इसमें शामिल रहे. इस दौरान देवी-देवताओं के प्रतीक चिन्ह भी साथ ले जाए गए और देव परंपराओं का भी निर्वाह किया गया. हजारों की संख्या में श्रद्धालु ढालपुर होते हुए महाराजा कोठी के कमांद की ओर रवाना हुए.