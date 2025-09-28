ETV Bharat / state

50 साल बाद बनेगा माता भेखली का नया देवरथ, हजारों श्रद्धालु आज लाएंगे लकड़ी

महाराजा कोठी के कमांद से लाई जाती है माता के देवरथ की लकड़ी.

MATA BHEKHALI NEW DEVRATH
माता भेखली का नया देवरथ बनाने के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालु (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू की सारी कोठी की अधिष्ठात्री देवी माता भेखली का अब नया देव रथ तैयार किया जाएगा. इसके लिए अब लकड़ी लाने की परंपरा को भी निभाया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को हजारों श्रद्धालु माता भेखली के मंदिर से महाराज कोठी के कमांद की ओर रवाना हुए. जहां पर देवता पराशर ऋषि के द्वारा देव रथ के निर्माण लिए लकड़ी दी जाएगी. आज श्रद्धालु लकड़ी लेकर वापस आएंगे.

लकड़ी लाने में 10 देवी-देवताओं के हरियान शामिल

माता भेखली सारी कोठी के प्रमुख अधिष्ठात्री देवी हैं और सारी कोठी के करीब 10 देवी-देवताओं के हरियान भी इसमें शामिल रहे. इस दौरान देवी-देवताओं के प्रतीक चिन्ह भी साथ ले जाए गए और देव परंपराओं का भी निर्वाह किया गया. हजारों की संख्या में श्रद्धालु ढालपुर होते हुए महाराजा कोठी के कमांद की ओर रवाना हुए.

"50 साल के बाद माता का नया देव रथ अब बनने जा रहा है. फाल्गुन मास में माता ने देव रथ बनाने के लिए हरियानो को निर्देश दिया था और उसके बाद से रथ बनाने के सभी प्रक्रिया को भी निभाया जा रहा था. ऐसे में अब हजारों श्रद्धालु देवरथ के निर्माण में प्रयोग होने वाली लकड़ी को लेने के लिए शनिवार को रवाना हुए हैं और रविवार को लकड़ी लेकर वापस सभी लोग मंदिर पहुंचेंगे." - राकेश शर्मा, माता भेखली के पुजारी

'माता के आदेश के बाद शुरू होता है दशहरा उत्सव'

माता के पुजारी राकेश शर्मा ने बताया कि माता भेखली सारी कोठी की अधिष्ठात्री देवी है और जिला कुल्लू के साथ-साथ अन्य इलाकों से भी माता के दर्शनों के लिए हर साल यहां पर श्रद्धालु आते हैं. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई माता के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही होती है. माता जब अपने मंदिर से रथ यात्रा चलने का आदेश देती है, तभी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा भी ढालपुर मैदान में शुरू होती है.

ये भी पढ़ें: कुल्लू दशहरा: जानिए क्या है भगवान रघुनाथ जी के रथ की खासियत, 16 साल बाद बदला जा रहा कपड़ा

ये भी पढ़ें: इस साल कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में नहीं आएंगे देसी-विदेशी कलाकार, हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता

ये भी पढ़ें: 365 साल बाद कुल्लू दशहरा में आएंगे देवता कुईकंडा नाग, 200 KM पैदल सफर करेंगे तय

For All Latest Updates

TAGGED:

MATA BHEKHALI NEW DEVRATHMATA BHEKHALI IN KULLU DUSSEHRAINTERNATIONAL DUSSEHRA FESTIVALKULLU INTERNATIONAL DUSSEHRASARI KOTHI DEVTA MATA BHEKHALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.