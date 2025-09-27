ETV Bharat / state

नीमराणा के मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड सीमा किन्नर गिरफ्तार

बहरोड़: पुलिस ने जिले के नीमराणा में मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड सीमा किन्नर को गिरफ्तार कर लिया. शूटर अभी फरार है. पुलिस टीमें उसे तलाश रही हैं. नीमराणा डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को नीमराणा के मोल्हडिया में बधाई के दौरान बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने मधु किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. वहीं हत्याकांड की फरार मास्टरमाइंड सीमा किन्नर को शुक्रवार शाम भिवाड़ी से गिरफ्तार किया. डीएसपी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा किन्नर को आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेंगे. आरोपी से पता लगाया जा रहा है कि वारदात के बाद शूटर से उसका संपर्क हुआ था या नहीं.