नीमराणा के मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड सीमा किन्नर गिरफ्तार

नीमराणा में मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जबकि शूटर की तलाश है.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 2:54 PM IST

बहरोड़: पुलिस ने जिले के नीमराणा में मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड सीमा किन्नर को गिरफ्तार कर लिया. शूटर अभी फरार है. पुलिस टीमें उसे तलाश रही हैं. नीमराणा डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को नीमराणा के मोल्हडिया में बधाई के दौरान बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने मधु किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. वहीं हत्याकांड की फरार मास्टरमाइंड सीमा किन्नर को शुक्रवार शाम भिवाड़ी से गिरफ्तार किया. डीएसपी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा किन्नर को आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेंगे. आरोपी से पता लगाया जा रहा है कि वारदात के बाद शूटर से उसका संपर्क हुआ था या नहीं.

नीमराणा डीएसपी सचिन शर्मा बोले... (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: मधु किन्नर हत्याकांड का खुलासा, सुपारी देने वाली सीमा किन्नर गिरफ्तार, शार्प शूटर की तलाश जारी

वर्चस्व और गद्दी के लिए हत्या: डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बहरोड़, नीमराणा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां बिजनेसमैन और उद्यमी ज्यादा रहते हैं. इससे यहां बधाई से इनकम ज्यादा है. मृतक मधु किन्नर और सीमा किन्नर में सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा पहले ही हुआ था. गद्दी पर अकेले राज करने के लिए भिवाड़ी की सीमा किन्नर ने मधु किन्नर की 10 लाख में सुपारी दे दी. शूटर हायर किया गया, जो मधु को गोली मारने के बाद भाग गया. पुलिस उसे तलाश रही है.

