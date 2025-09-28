रायपुर में थिनर-पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, ऊपर तक उठ रही आग की लपटें, आसमान में काला धुआं
भनपुरी इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 5:37 PM IST
रायपुर: जिले के भनपुरी इलाके में स्थित एक थिनर और पेंट फैक्ट्री में रविवार को भयंकर आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से भी आसमान में काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा था. आसपास के लोग दहशत में फैले, देखते ही देखते फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ गया.
आसमान में धुएं का गुबार: रायपुर के भनपुरी इलाके में स्थित बग्गा मशीनरी की थिनर और पेंट निर्माण फैक्ट्री में ये आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और काला धुआं देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.
दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आग काफी तेज होने के कारण दमकलकर्मियों को इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. लगातार पानी और फोम की बौछारों से आग को फैलने से रोका जा रहा है. इसके अलावा, आसपास के घरों और अन्य फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.
आग लगने का कारण साफ नहीं: प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की होगी. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फैक्ट्री में थिनर और पेंट जैसी ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग तेजी से पूरे परिसर में फैल गई. फिलहाल, राहत की बात यह है कि अब तक किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.
पुलिस और प्रशासन की जांच जारी: खमतराई थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है और आगजनी के वास्तविक कारण की जांच में जुट गई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और फैक्ट्री मालिक से भी संपर्क साधा जा रहा है. वहीं, दमकलकर्मी आग को पूरी तरह बुझाने में लगे हुए हैं.
स्थानीय लोगों ने जताई सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता: लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण आग इतनी भयावह रूप ले सकी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीड़ न जुटाएं और बचाव कार्य में सहयोग करें.