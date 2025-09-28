ETV Bharat / state

रायपुर में थिनर-पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, ऊपर तक उठ रही आग की लपटें, आसमान में काला धुआं

भनपुरी इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है.

fire in thinner-paint factory raipur
रायपुर में थिनर-पेंट फैक्ट्री में भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: जिले के भनपुरी इलाके में स्थित एक थिनर और पेंट फैक्ट्री में रविवार को भयंकर आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से भी आसमान में काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा था. आसपास के लोग दहशत में फैले, देखते ही देखते फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ गया.

भनपुरी इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आसमान में धुएं का गुबार: रायपुर के भनपुरी इलाके में स्थित बग्गा मशीनरी की थिनर और पेंट निर्माण फैक्ट्री में ये आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और काला धुआं देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

fire in thinner-paint factory raipur
ऊपर तक उठ रही आग की लपटें, आसमान में काला धुआं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आग काफी तेज होने के कारण दमकलकर्मियों को इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. लगातार पानी और फोम की बौछारों से आग को फैलने से रोका जा रहा है. इसके अलावा, आसपास के घरों और अन्य फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

fire in thinner-paint factory raipur
भनपुरी इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग लगने का कारण साफ नहीं: प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की होगी. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फैक्ट्री में थिनर और पेंट जैसी ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग तेजी से पूरे परिसर में फैल गई. फिलहाल, राहत की बात यह है कि अब तक किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

पुलिस और प्रशासन की जांच जारी: खमतराई थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है और आगजनी के वास्तविक कारण की जांच में जुट गई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और फैक्ट्री मालिक से भी संपर्क साधा जा रहा है. वहीं, दमकलकर्मी आग को पूरी तरह बुझाने में लगे हुए हैं.

fire in thinner-paint factory raipur
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से भी आसमान में काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने जताई सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता: लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण आग इतनी भयावह रूप ले सकी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीड़ न जुटाएं और बचाव कार्य में सहयोग करें.

कवर्धा के सबसे भव्य दुर्गा पंडाल में लगी आग, मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित
रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 6 मजदूर घायल, सीएम साय ने जताया दुख
धमतरी के कंपोजिट बिल्डिंग में खड़ी हाईवा में लगी आग, नगर सैनिक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
Last Updated : September 28, 2025 at 5:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR FACTORY FIRETHINNER PAINT FACTORYथिनर और पेंट फैक्ट्री में आगपेंट निर्माण फैक्ट्रीFIRE IN THINNER PAINT FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.