नोएडा के तीन इलाकों में लगी आग, समय रहते बुझा लेने से बड़ा हादसा टला, जनहानि नहीं - MASSIVE FIRE INCIDENT IN NOIDA

नोएडा में बारिश के मौसम में आग का भीषण तांडव देखने को मिला. एक के बाद एक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया.

नोएडा में भीषण आग का तांडव
नोएडा में भीषण आग का तांडव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2025 at 6:03 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा में आज एक के बाद एक आग की तीन घटनाओं से हड़कंप मच गया. पहली घटना जहां थाना 39 क्षेत्र स्थित बोटैनिकल गार्डन मेट्रो के पास कार में आग लगी. वहीं दूसरी आग की घटना थाना फेस वन क्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित एक कंपनी की तीसरी मंजिल पर आग लगी. सेक्टर 113 क्षेत्र के सर्फाबाद में पांच मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर में बैटरी फटने से आग लग गई. इन तीनों ही आग के मामले में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, आग लगने की सूचना के बाद फायर कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया और आग बुझा ली गई.

नोएडा के सेक्टर 37 स्थित बॉटिनिकल मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती हुई शि़फ्ट कार में अचानक आग लग गई और ग़ाडी में आग ने देखते देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. गाड़ी चला रहे हैं शख्स ने आग को देखते ही गाड़ी से निकल कर बाहर आ गया. जिससे उसकी जान बच गई. आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन को दी गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काबू पाया.

चीफ फायर आफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम को बॉटिनिकल मेट्रो स्टेशन के पास शि़फ्ट कार में आग लगने की सूचना मिली, तत्काल फायर बिग्रेड की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया, आग पर काबू पा लिया गया है , इस घटना किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

नोएडा के सेक्टर 10 स्थित बिल्डिंग में लगी आगः नोएडा के सेक्टर 10 स्थित बिल्डिंग में बुधवार दोपहर 12 बजे भीषण आग लग गई. आग लगने की वजह से करीब 50 लोग बिल्डिंग में फंस गए. सूचना मिलते ही फायर की टीम मौके पर पहुंच गई. बिल्डिंग में फंसे 50 लोगों को फायरकर्मियों ने तत्काल बाहर निकाला. राहत कार्य के दौरान फायरकर्मियों ने बहादुरी का परिचय दिया. इसी वजह से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं फंसा. सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है.

तीन अलग -अलग घटनाओं में माल का नुकसान लेकिन जनहानि नहीं (ETV Bharat)

फ्लैट की चौथी मंजिल पर बैटरी फटने से लगी आग
नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत ग्राम सर्फाबाद स्थित एक बंद फ्लैट की चौथी मंजिल पर बैटरी फटने से आग लग गई थी।सूचना पर आग को फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों द्वारा बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नही है. चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि पहले फ्लैट में बैटरी फटी और उसके बाद इसकी चपेट में घर में रखा हुआ सिलेंडर आ गया, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे फ्लैट में आग तेजी से फैल गई. फ्लैट बंद होने के चलते उसके अंदर लगी आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा .

फ्लैट में लगी आग के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि फ्लैट कुछ बैचलर लोगों द्वारा किराए पर लिया गया है, जिसमें वह रहते हैं. जिस वक्त आग लगी उस वक्त फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था, अचानक आग लगने के चलते आग की चपेट में फ्लैट में रखें सभी सामान जलकर राख हो गए. राहत की बात यह रही की किसी प्रकार की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है. अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है .


