ETV Bharat / state

नोएडा की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी को नुकसान नहीं

ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 11, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : October 11, 2025 at 6:20 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू एकानम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना शनिवार करीब दोपहर 12 बजे के करीब फायर बिग्रेड को मिली. जिसके बाद तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके भेजा गया. मौके पर पहुंची फायर यूनिट की तीन गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. आग लगने के कारण को पता किया जा रहा है. चीफ फायर आफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि सूचना पर तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. वहां जाकर देखा गया कि आग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में लगी है जो कि वहां रखे वेस्ट मैटेरियल के कारण तेजी से फैली, आग लगने की सूचना पर सोसायटी की रखरखाव टीम ने भी पाइप की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया जिसके साथ फायर विभाग की तीन गाड़ियों की मदद से आग बुझा लिया गया. टीनशेड में अचानक भीषण आग, कोई हताहत नहीं (ETV Bharat)

Last Updated : October 11, 2025 at 6:20 PM IST