नोएडा की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी को नुकसान नहीं
नोएडा के सेक्टर 107 स्थित सोसायटी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में अचानक लगी भीषण आग, तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने पाया काबू
Published : October 11, 2025 at 5:11 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू एकानम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना शनिवार करीब दोपहर 12 बजे के करीब फायर बिग्रेड को मिली. जिसके बाद तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके भेजा गया.
मौके पर पहुंची फायर यूनिट की तीन गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. आग लगने के कारण को पता किया जा रहा है.
चीफ फायर आफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि सूचना पर तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. वहां जाकर देखा गया कि आग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में लगी है जो कि वहां रखे वेस्ट मैटेरियल के कारण तेजी से फैली, आग लगने की सूचना पर सोसायटी की रखरखाव टीम ने भी पाइप की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया जिसके साथ फायर विभाग की तीन गाड़ियों की मदद से आग बुझा लिया गया.
सीएफओ नोएडा प्रदीप चौबे ने बताया कि जिस स्थान पर आग लगी थी वहां निर्माण का कार्य किया जा रहा था. आग लगने के दौरान वहां मौजूद लोग तेजी से वहां से दूर जाने में सफल रहे जिसके चलते कोई प्रभावित नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि आग निर्माण के सामान में लगी थी. जिसको समय पर बुझा लिया गया.
बता दें कि इससे पहले, बृहस्पतिवार शाम साढ़े पांच बजे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के कौशल्या रेजिडेंसी के पास एक चलती बस में अचानक आग लग गई जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई.
साथ ही, स्थानीय लोगों की मदद से 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया. एफएसओ विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि बस की बैटरी में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. जिसमें समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था.
ये भी पढ़ें :