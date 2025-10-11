ETV Bharat / state

नोएडा की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी को नुकसान नहीं

नोएडा के सेक्टर 107 स्थित सोसायटी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में अचानक लगी भीषण आग, तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने पाया काबू

ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग
ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू एकानम सोसायटी स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना शनिवार करीब दोपहर 12 बजे के करीब फायर बिग्रेड को मिली. जिसके बाद तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके भेजा गया.

मौके पर पहुंची फायर यूनिट की तीन गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. आग लगने के कारण को पता किया जा रहा है.

चीफ फायर आफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि सूचना पर तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. वहां जाकर देखा गया कि आग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड में लगी है जो कि वहां रखे वेस्ट मैटेरियल के कारण तेजी से फैली, आग लगने की सूचना पर सोसायटी की रखरखाव टीम ने भी पाइप की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया जिसके साथ फायर विभाग की तीन गाड़ियों की मदद से आग बुझा लिया गया.

टीनशेड में अचानक भीषण आग, कोई हताहत नहीं
टीनशेड में अचानक भीषण आग, कोई हताहत नहीं (ETV Bharat)

सीएफओ नोएडा प्रदीप चौबे ने बताया कि जिस स्थान पर आग लगी थी वहां निर्माण का कार्य किया जा रहा था. आग लगने के दौरान वहां मौजूद लोग तेजी से वहां से दूर जाने में सफल रहे जिसके चलते कोई प्रभावित नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि आग निर्माण के सामान में लगी थी. जिसको समय पर बुझा लिया गया.

सूचना पर तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाडियां पहुंची मौके पर
सूचना पर तत्काल तीन फायर बिग्रेड की गाडियां पहुंची मौके पर (ETV Bharat)

बता दें कि इससे पहले, बृहस्पतिवार शाम साढ़े पांच बजे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के कौशल्या रेजिडेंसी के पास एक चलती बस में अचानक आग लग गई जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई.

साथ ही, स्थानीय लोगों की मदद से 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया. एफएसओ विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि बस की बैटरी में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. जिसमें समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली के मोरी गेट के पास DTC बस में अचानक लगी भीषण आग, पूरी बस जलकर खाक

ग्रेटर नोएडा: फ्रूटी के पाइप बनाने वाली फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू

Last Updated : October 11, 2025 at 6:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN NOIDA SECTOR 107CHIEF FIRE OFFICER PRADEEP CHOUBEYGREAT VALUE SHARANAM SOCIETY NOIDAग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी में आगMASSIVE FIRE BROKE OUT IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.