ETV Bharat / state

देवघर: बहुमंजिला कपड़ा शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक - FIRE IN SHOWROOM

देवघर में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई.

massive-fire-broke-out-in-clothes-showroom-in-deoghar
कपड़ा शोरूम में लगी आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read

देवघर: जिले के टावर चौक पर बुधवार देर रात को एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस बहुमंजिला दुकान में देखते-देखते आग बेकाबू हो गई और पूरे दुकान में आग फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 2:30 बजे रात को दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरी दुकान में आग फैल गई.

कपड़ा शोरूम में लगी आग (Etv Bharat)

लोगों ने तुरंत दुकान मालिक और अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई. लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए दो और दमकल गाड़ियां मंगवायी गई और लगभग साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि तब तक दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात होने के कारण आग पर काबू पा लिया गया. यदि घटना दिन में होती तो हैवी ट्रैफिक की वजह से दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाती. साथ ही माल जाल को भी काफी नुकसान पहुंचता. घटना को लेकर कुंडा थाना के इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है. हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही घटना का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा.

वहीं, कपड़ा शोरूम के मालिक ने बताया कि आग लगने से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. कपड़ों समेत सारा सजावटी सामान जलकर राख हो गया. उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करवाएंगे कि शॉर्ट सर्किट से इतनी भयानक आग कैसे लगी.

ये भी पढ़ें: हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में लगी आग, सूझबूझ से बची लेबर रूम में मौजूद बच्चे और परिजनों की जान!

लातेहार में बालिका विद्यालय के हॉस्टल में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, बाल-बाल बचीं 200 छात्राएं

रांची में बिल्डिंग में लगी भयानक आग, दो दुकानें और एक मकान जलकर राख

देवघर: जिले के टावर चौक पर बुधवार देर रात को एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस बहुमंजिला दुकान में देखते-देखते आग बेकाबू हो गई और पूरे दुकान में आग फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 2:30 बजे रात को दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरी दुकान में आग फैल गई.

कपड़ा शोरूम में लगी आग (Etv Bharat)

लोगों ने तुरंत दुकान मालिक और अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई. लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए दो और दमकल गाड़ियां मंगवायी गई और लगभग साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि तब तक दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात होने के कारण आग पर काबू पा लिया गया. यदि घटना दिन में होती तो हैवी ट्रैफिक की वजह से दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाती. साथ ही माल जाल को भी काफी नुकसान पहुंचता. घटना को लेकर कुंडा थाना के इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है. हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही घटना का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा.

वहीं, कपड़ा शोरूम के मालिक ने बताया कि आग लगने से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. कपड़ों समेत सारा सजावटी सामान जलकर राख हो गया. उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करवाएंगे कि शॉर्ट सर्किट से इतनी भयानक आग कैसे लगी.

ये भी पढ़ें: हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में लगी आग, सूझबूझ से बची लेबर रूम में मौजूद बच्चे और परिजनों की जान!

लातेहार में बालिका विद्यालय के हॉस्टल में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, बाल-बाल बचीं 200 छात्राएं

रांची में बिल्डिंग में लगी भयानक आग, दो दुकानें और एक मकान जलकर राख

For All Latest Updates

TAGGED:

देवघर में लगी आगFIRE BROKE OUT IN SHOPकपड़ा शोरूम में लगी आगDEOGHAR FIREFIRE IN SHOWROOM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.