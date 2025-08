ETV Bharat / state

रांची में बिल्डिंग में लगी भयानक आग, दो दुकानें और एक मकान जलकर राख - FIRE BROKE OUT IN RANCHI

इमारत में लगी आग ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : August 3, 2025 at 8:54 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 9:05 AM IST 2 Min Read

रांची: राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास स्थित एक बिल्डिंग में रविवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई. इस आग में बिल्डिंग में बनी दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. वहीं ऊपरी मंजिल पर स्थित मकान को भी नुकसान पहुंचा है. सुबह करीब चार बजे लगी आग रांची के सहजानंद चौक के पास स्थित एक बिल्डिंग में स्थित दो स्टेशनरी की दुकानों में भीषण आग लग गई. आग रविवार तड़के करीब चार बजे लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी इमारत में आग फैल गई. ऊपरी इमारत में सो रहे लोगों ने आनन-फानन में घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. बिल्डिंग में भयानक आग (ईटीवी भारत) अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया. थाना प्रभारी के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. आग भयावह, सब कुछ जलकर राख

