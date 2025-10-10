झोटवाड़ा में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला
आग इतनी भीषण थी कि करीब 15 दमकल गाड़ियों को आग पर काबू पाने में लग गया.
Published : October 10, 2025 at 12:52 PM IST
जयपुर: शहर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. शुक्रवार अल सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह समेत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों और एलपीजी गैस के सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. करीब 15 दमकल की गाड़ियों ने चार से पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की घटना में फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया.
असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह के मुताबिक झोटवाड़ा इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. शुक्रवार अल सुबह कंट्रोल रूम के जरिए सूचना प्राप्त होते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. झोटवाड़ा, बनीपार्क, बिंदायका और मानसरोवर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. वहीं फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारी और गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
फैक्ट्री के अंदर काफी मात्रा में फोम होने के कारण आग ज्यादा भभकने लग गई. ऐसी हालत में आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया. आग की लपटे ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी. चारों तरफ धुंए का गुबार छा गया. आग की लपटें ज्यादा तेज होने की वजह से फैक्ट्री के पास तक जाना मुश्किल हो गया. वहीं आसपास की अन्य फैक्ट्रियों और गोदामों में भी आग पहुंचने का खतरा हो गया. समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया.
फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि आग की घटना से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.