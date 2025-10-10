ETV Bharat / state

झोटवाड़ा में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला

फैक्ट्री में आग ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: शहर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. शुक्रवार अल सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह समेत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों और एलपीजी गैस के सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. करीब 15 दमकल की गाड़ियों ने चार से पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की घटना में फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह के मुताबिक झोटवाड़ा इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. शुक्रवार अल सुबह कंट्रोल रूम के जरिए सूचना प्राप्त होते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. झोटवाड़ा, बनीपार्क, बिंदायका और मानसरोवर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. वहीं फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारी और गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.