BHU के सरसुंदर लाल अस्पताल में लगी भीषण आग; लैब का स्टोर रूम पूरी तरह से जलकर खाक

बनारस के सरसुंदर लाल अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग. ( Photo Credit; Chief Fire Officer Anand Singh Rajput )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल की लैब में अचानक आग लग गई. आग सुबह लगी थी, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी बारिश की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आसपास की बिल्डिंग और बाहर कैंपस से आग बुझाने का प्रयास हुआ. लगभग 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि अभी भी आग बुझने के बाद धुआं इतना ज्यादा है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर घुसने से पहले धुआं बाहर निकालने का काम कर रहे हैं. वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंडो लैब में शनिवार की सुबह लगभग 8:20 बजे आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अगल-बगल की बिल्डिंग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया.