BHU के सरसुंदर लाल अस्पताल में लगी भीषण आग; लैब का स्टोर रूम पूरी तरह से जलकर खाक
बनारस के सरसुंदर लाल अस्पताल में आग कैसे लगी? इसका अभी पता नहीं लग सका है. इसकी जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल की लैब में अचानक आग लग गई. आग सुबह लगी थी, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी बारिश की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
आसपास की बिल्डिंग और बाहर कैंपस से आग बुझाने का प्रयास हुआ. लगभग 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि अभी भी आग बुझने के बाद धुआं इतना ज्यादा है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर घुसने से पहले धुआं बाहर निकालने का काम कर रहे हैं.
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंडो लैब में शनिवार की सुबह लगभग 8:20 बजे आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अगल-बगल की बिल्डिंग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया.
चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत के मुताबिक जहां आग लगी थी उस जगह का इस्तेमाल स्टोरेज के रूप में किया जा रहा था, जिसमें सिरिंज के गत्ते रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैल गई थी. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया. आग पूर्णतया काबू में है लेकिन, अभी धुआं भरे होने के कारण दिक्कत हो रही है. जिसको पूर्णतया ठीक करने की कोशिश की जा रही है.
चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग अंदर रखे गत्तों की वजह से काफी फैल गई थी. आग का रूप इतना विकराल था कि खिड़की से उसकी लपटें बाहर देखी जा सकती थीं. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने काफी मेहनत की, जिसकी वजह से आग समय पर नियंत्रित हो गई. लैब के हिस्से का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा था. जहां पर जरूरत से ज्यादा सामान भरा था. आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं लगा है. इसकी जांच की जा रही है.
