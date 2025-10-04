ETV Bharat / state

BHU के सरसुंदर लाल अस्पताल में लगी भीषण आग; लैब का स्टोर रूम पूरी तरह से जलकर खाक

बनारस के सरसुंदर लाल अस्पताल में आग कैसे लगी? इसका अभी पता नहीं लग सका है. इसकी जांच की जा रही है.

Etv Bharat
बनारस के सरसुंदर लाल अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग. (Photo Credit; Chief Fire Officer Anand Singh Rajput)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल की लैब में अचानक आग लग गई. आग सुबह लगी थी, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी बारिश की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

आसपास की बिल्डिंग और बाहर कैंपस से आग बुझाने का प्रयास हुआ. लगभग 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि अभी भी आग बुझने के बाद धुआं इतना ज्यादा है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर घुसने से पहले धुआं बाहर निकालने का काम कर रहे हैं.

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंडो लैब में शनिवार की सुबह लगभग 8:20 बजे आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अगल-बगल की बिल्डिंग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया.

चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत के मुताबिक जहां आग लगी थी उस जगह का इस्तेमाल स्टोरेज के रूप में किया जा रहा था, जिसमें सिरिंज के गत्ते रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैल गई थी. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया. आग पूर्णतया काबू में है लेकिन, अभी धुआं भरे होने के कारण दिक्कत हो रही है. जिसको पूर्णतया ठीक करने की कोशिश की जा रही है.

चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग अंदर रखे गत्तों की वजह से काफी फैल गई थी. आग का रूप इतना विकराल था कि खिड़की से उसकी लपटें बाहर देखी जा सकती थीं. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने काफी मेहनत की, जिसकी वजह से आग समय पर नियंत्रित हो गई. लैब के हिस्से का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा था. जहां पर जरूरत से ज्यादा सामान भरा था. आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं लगा है. इसकी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का तांडव; 96 घंटे बंपर बारिश का IMD अलर्ट, बनारस में टूटा 125 साल का रिकॉर्ड

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSBHU SIR SUNDER LAL HOSPITALSIR SUNDER LAL HOSPITALUP NEWSFIRE AT SIR SUNDER LAL HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.