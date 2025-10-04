ETV Bharat / state

जोधपुर में रेग्जीन फैक्ट्री धधकी, आसमान तक उठा धुएं का गुबार

आग बुझाते दमकलकर्मी ( ETV Bharat Jodhpur )

Published : October 4, 2025

जोधपुर: शहर के सिवांची गेट क्षेत्र स्थित एक रेग्जीन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर करीब एक बजे अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग ने कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री को अपनी लपटों में समेट लिया. आग का धुआं इतना ज्यादा था कि वह काफी दूर से ही नजर आ रहा था. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. सिवांची गेट के पास गोदाम के सामने एक रैग्जीन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर एक बजे अचानक धुआं उठना शुरू हुआ. मिनटों में ही धुएं की जगह लपटों ने ले ली. फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह ने बताया कि मौके पर चार दमकलें लगी हुई हैं. फोम स्प्रे भी किया जा रहा है. पढ़ें: ट्रक और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला