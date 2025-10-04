जोधपुर में रेग्जीन फैक्ट्री धधकी, आसमान तक उठा धुएं का गुबार
सिवांची गेट में रेग्जीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इससे लाखों के नुकसान की आशंका है, हालांकि जनहानि नहीं हुई है.
Published : October 4, 2025 at 2:42 PM IST
जोधपुर: शहर के सिवांची गेट क्षेत्र स्थित एक रेग्जीन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर करीब एक बजे अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग ने कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री को अपनी लपटों में समेट लिया. आग का धुआं इतना ज्यादा था कि वह काफी दूर से ही नजर आ रहा था. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है.
सिवांची गेट के पास गोदाम के सामने एक रैग्जीन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर एक बजे अचानक धुआं उठना शुरू हुआ. मिनटों में ही धुएं की जगह लपटों ने ले ली. फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह ने बताया कि मौके पर चार दमकलें लगी हुई हैं. फोम स्प्रे भी किया जा रहा है.
हर कोने से नजर आ रहा धुआं: उन्होंने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान को ढंकता चला गया. शहर के अलग-अलग हिस्सों जैसे शास्त्री नगर से लेकर पाल रोड और बासनी क्षेत्र तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. लोग घरों और सड़कों पर निकलकर कौतहूलपूर्वक आकाश की ओर देखते रहे.
दमकल कर्मियों के छूट रहे पसीने: फायर ऑफिसर सिंह ने बताया कि आग लगने की जानकारी के बाद शास्त्रीनगर और बासनी दमकल स्टेशन से दो-दो गाड़ियां मौके पर रवाना की गई. रेग्जीन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए फोम-युक्त दमकल स्प्रे भी किया जा रहा है. आग पर नियंत्रण पाना चुनौती बना हुआ है. इससे आस-पास के पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई. अभी तक किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है, मगर लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.