ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: फ्रूटी के पाइप बनाने वाली फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू

फैक्टरी में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 7, 2025 at 9:55 AM IST 2 Min Read