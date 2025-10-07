ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: फ्रूटी के पाइप बनाने वाली फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू

फायर अधिकारी ने बताया कि आग लगी उस समय बारिश हो रही थी. जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

फैक्टरी में लगी भीषण आग
फैक्टरी में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3क्षेत्र में कंपनी में भीषण आग से भगदड़ मच गई. आग बुझाने के लिए मौके पर 15 गाड़ियां पहुंची. कड़ी मशक्त के बाद किसी तरह कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया. ये आग फ्रूटी की पाइप बनाने वाली कंपनी मे लगी.

सीएफओ प्रदीप चौबे नें बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक 3 क्षेत्रान्तर्गत सी 124 उद्योग कैन्ट-2 में फ्रूटी के पेपर से स्ट्रॉ बनाने वाली कम्पनी में शार्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पुलिस बल व फायर बिग्रेड की 15 गाडियों द्वारा आग को बुझाया गया है, उपरोक्त घटना में कोई जनहानि नहीं है. आग को पूर्णरूप से बुझा दिया गया है.

फैक्टरी में लगी आग पर पाया गया काबू- सीएफओ प्रदीप चौबे (ETV Bharat)

काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू
कम्पनी में लगी आग के संबंध में सीएफओ प्रदीप चौबे नें बताया कि जिस समय आग लगी उस समय बारिश हो रही थी. जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. आग कम्पनी के अंदर होने के चलते काफी मशक्क्त फायर कर्मियों को करनी पड़ी. राहत कि बात रही कि जिस वक्त आग लगी कम्पनी में कोई मौजूद नहीं था. आग कि सूचना पर पहले दो गाड़िया भेजी गई पर मौक़े कि स्थिति को देखते हुए अन्य फायर स्टेशन से और गाड़िया मंगानी पड़ी. कुल 15 गाड़ियों कि मदद से आग पर काबू पाया गया हैँ. किसी प्रकार कि कोई जन हानि नहीं है. आग पूरी तरह से बुझा ली गई है.

