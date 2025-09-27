ETV Bharat / state

दो ट्रकों की टक्कर से लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठा कबाड़ लदा ट्रक

हजारीबाग के दनुआ घाटी में दो ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई. इसमें एक ट्रक में भीषण आग लग गई.

Hazaribag road accident
ट्रक में लगी आग (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: जिले के दनुआ घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ. कोलकाता से दिल्ली जा रहे दो ट्रक घाटी पार कर रहे थे कि अचानक उनकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से चालक और उपचालक को समय रहते बचा लिया गया.

आग का गोला बना ट्रक

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ से लदा ट्रक पल भर में धू-धू कर जलने लगा. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

ट्रक में लगी आग (ईटीवी भारत)

पुलिस और दमकल की तत्परता

सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया. घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई.

कोई नुकसान नहीं

ट्रक चालक और उपचालक को सुरक्षित बचा लिया गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

यातायात प्रभावित

घटना के कारण एनएच-19 पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया.

स्थानीय लोगों की चिंताएं

स्थानीय लोगों का कहना है कि दनुआ घाटी में अक्सर भारी वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा उपायों की मांग की है. ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों.

