दो ट्रकों की टक्कर से लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठा कबाड़ लदा ट्रक

ट्रक में लगी आग ( ईटीवी भारत )

Published : September 27, 2025 at 1:36 PM IST

हजारीबाग: जिले के दनुआ घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ. कोलकाता से दिल्ली जा रहे दो ट्रक घाटी पार कर रहे थे कि अचानक उनकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से चालक और उपचालक को समय रहते बचा लिया गया.

आग का गोला बना ट्रक

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ से लदा ट्रक पल भर में धू-धू कर जलने लगा. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस और दमकल की तत्परता

सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया. घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई.

कोई नुकसान नहीं

ट्रक चालक और उपचालक को सुरक्षित बचा लिया गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.