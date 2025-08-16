नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिसके कारण आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

नोएडा के सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि, सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में स्थित मेन बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगी, देखते ही देखते आग ने पास के किराने की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. लोगों ने पहले बाल्टी से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की. लेकिन भीषण आग को देखकर बाद में लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही थाना बिसरख पुलिस और फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल पर पहुंची. दमकल विभाग की टीम ने कई फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया.

ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सीएफओ नोएडा का बयान: सीएफओ नोएडा प्रदीप कुमार कहना है,'' सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में मुख्य बाजार के बाहर अस्थाई तीन सेट में बने एक्सिस बैंक एटीएम और किराने की दुकान में आग लगी. फायर यूनिट द्वारा फायर टेंडर से पंपिंग कर और सोसाइटी में लगे अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग को बुझा लिया गया है. इस घटना में कोई है जनहानि नहीं हुई है.'' बता दें कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि, प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

