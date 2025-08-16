ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग

नोएडा फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं.

सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग
सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 7:51 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिसके कारण आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

नोएडा के सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि, सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में स्थित मेन बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगी, देखते ही देखते आग ने पास के किराने की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. लोगों ने पहले बाल्टी से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की. लेकिन भीषण आग को देखकर बाद में लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही थाना बिसरख पुलिस और फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल पर पहुंची. दमकल विभाग की टीम ने कई फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया.

ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सीएफओ नोएडा का बयान: सीएफओ नोएडा प्रदीप कुमार कहना है,'' सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में मुख्य बाजार के बाहर अस्थाई तीन सेट में बने एक्सिस बैंक एटीएम और किराने की दुकान में आग लगी. फायर यूनिट द्वारा फायर टेंडर से पंपिंग कर और सोसाइटी में लगे अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग को बुझा लिया गया है. इस घटना में कोई है जनहानि नहीं हुई है.'' बता दें कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि, प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

TAGGED:

FIRE IN SUPERTECH ECO VILLAGE 2GREATER NOIDA FIRE INCIDENTनोएडा आगGREATER NOIDA FIRE POLICEFIRE INCIDENT IN NOIDA

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

