पचमढ़ी में लगी भीषण आग, फेमस टूरिस्ट स्पॉट बीफॉल के जंगल आग की चपेट में - FIRE BREAKS OUT IN PACHMARHI

बीफॉल का काफी इलाका आग की चपेट में ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 24, 2025 at 6:51 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 7:09 AM IST 3 Min Read

नर्मदापुरम : पचमढ़ी हिल स्टेशन के बी फॉल के जंगलों में बुधवार शाम भीषण आग लग गई. शाम 6 बजे टैक्सी स्टैंड के पास लगी आग धीरे-धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी, जिससे हड़कंप मच गया. जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण फायर ब्रिगेड का मौके पर पहुंचना संभव नहीं है. इसी कारण आग लगने की सूचना मिलते ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्थानीय कर्मचारियों के साथ लोकल गाइड्स, टैक्सी चालकों को मौके पर भेजा हैं. खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा लेकिन, कई जगहों पर सूखे जंगल होने से तेज लापटें उठ रही हैं और खड़ा पहाड़ होने से आग बुझाने में कई परेशानियां आ रही हैं. बीफॉल के जंगल में लगी आग (Etv Bharat) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने प्रारंभिक तौर पर किसी पर्यटक द्वारा जंगल में फेकी गई बीड़ी, सिगरेट से आग लगने की संभावना जताई है. हालांकि, पूरे मामले की जांच करने की बात प्रबंधन का रहा है. गर्मियों में बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं बीफॉल पचमढ़ी में लोग बड़ी तादाद में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आते हैं, वहीं यहां के फेमस वॉटरफॉल बीफॉल में भी सबसे ज्यादा भीड़ होती है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक के साथ वन कर्मचारी मौजूद रहते हैं. लेकिन सही निगरानी ना होने के कारण तत्काल आग लगने की जानकारी प्रबंधन को नहीं मिली. इसे वन विभाग की चूक भी कहा जा रहा है. आग में जल रहा पचमढ़ी के बीफॉल का जंगल (Etv Bharat) बुधवार को बीफॉल पर थी भारी भीड़ बुधवार को बड़ी संख्या में पर्यटक बीफॉल झरने का मजा लेने के लिए पहुंचे थे. शाम 5 बजे पर्यटन स्थल बंद होने के कारण धीरे-धीरे सभी पर्यटक जंगल से बाहर निकल चुके थे. लेकिन इसके एक घंटे बाद आग लगने की सूचना मिली. यदि दिन में आग लगती तो पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया, '' आग करीब आधा किलोमीटर पट्टी में लगी है. शाम को जब पर्यटक बीफॉल खाली करके चले गए थे, उसके बाद आग लगने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक तौर पर किसी के द्वारा सिगरेट या जलती हुई चीज जंगल में फेंकने से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. आग पहाड़ पर लगातार बढ़ रही है. इस कारण इसे बुझाने में थोड़ा विलंब हो रहा है लेकिन जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा.'' सिंहापुरा की जंगल में लगी भीषण आग (Etv Bharat) सिंहपुरा के जंगलों में भी लगी आग ओरछा के सिंहपुरा बीट क्रमांक 1 के जंगल मे शाम 4 बजे अचानक धुंआ उठता हुआ दिखाई दिया. वन विभाग की टीमें अलर्ट होकर मौके पर पहुंची तबतक आग ने एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. वन कर्मचारियों द्वारा जगह-जगह आग के रास्तों को काटकर आग बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. दुर्गम स्थान होने की वजह से यहां फायर ब्रिगेड पहुंचना संभव नहीं है. इसलिए स्थानीय स्तर पर वन विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रहा है वन परिक्षेत्राधिकारी आदित्य पुरोहित ने बताया, '' फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. जल्द ही काबू पा लिया जाएगा.'' यह भी पढ़ें - पचमढ़ी हिल स्टेशन हुआ बंद, सड़क पर उतर आए लोग, मचा बवाल

