गुरुग्राम: गुरुग्राम में शराब के ठेके में लगी भीषण आग ने इलाके को धुएं के काले गुब्बारे में लपेट दिया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दरअसल गुरुग्राम के आरडी सिटी के पास स्थित शराब के ठेके में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया. दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

शराब के ठेके पर लगी भीषण आग (Etv Bharat)

लाखों का हुआ नुकसान

आग लगने से शराब के ठेके में रखा सामान जलकर राख हो गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच की जा रही है.

आग लगने के कारणों की जांच जारी

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण से आग लगी हो सकती है.

