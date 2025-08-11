ETV Bharat / state

गुरुग्राम में शराब के ठेके पर लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान - FIRE AT LIQUOR SHOP

गुरुग्राम में एक शराब ठेके में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया.

शराब के ठेके पर लगी भीषण आग
शराब के ठेके पर लगी भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: गुरुग्राम में शराब के ठेके में लगी भीषण आग ने इलाके को धुएं के काले गुब्बारे में लपेट दिया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दरअसल गुरुग्राम के आरडी सिटी के पास स्थित शराब के ठेके में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया. दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

शराब के ठेके पर लगी भीषण आग (Etv Bharat)

लाखों का हुआ नुकसान

आग लगने से शराब के ठेके में रखा सामान जलकर राख हो गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच की जा रही है.

आग लगने के कारणों की जांच जारी

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण से आग लगी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें : फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, चालक मौके से फरार, पुलिस कर रही जांच

गुरुग्राम: गुरुग्राम में शराब के ठेके में लगी भीषण आग ने इलाके को धुएं के काले गुब्बारे में लपेट दिया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दरअसल गुरुग्राम के आरडी सिटी के पास स्थित शराब के ठेके में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया. दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

शराब के ठेके पर लगी भीषण आग (Etv Bharat)

लाखों का हुआ नुकसान

आग लगने से शराब के ठेके में रखा सामान जलकर राख हो गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच की जा रही है.

आग लगने के कारणों की जांच जारी

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण से आग लगी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें : फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, चालक मौके से फरार, पुलिस कर रही जांच

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN GURUGRAMगुरुग्राम में भीषण आगशराब के ठेके पर लगी आगSHARAB THEKE PAR LAGI AAGFIRE AT LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.