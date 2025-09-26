ETV Bharat / state

बाराबंकी में सामूहिक विवाह; मंडप में गूंजे श्लोक और कुरान की आयतें

भारतीय किसान यूनियन 'टिकैत गुट' द्वारा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की याद में आयोजित किया गया 14वां सामूहिक विवाह व निकाह समारोह.

भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन.
भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 8:46 AM IST

2 Min Read
बाराबंकी : चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की याद में हर साल आयोजित किया जाने वाला सामूहिक विवाह व निकाह समारोह गुरुवार शाम सकुशल सम्पन्न हुआ. भारतीय किसान यूनियन 'टिकैत गुट' की ओर से आयोजित 14वें सामूहिक विवाह व निकाह समारोह में इस साल 117 विवाह और 4 निकाह कराए गए. सामूहिक समारोह के दौरान मंच से एक साथ वेद मंत्र और कुरान की आयतें सुनने को मिल रही थीं.

भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन. (Video Credit : ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन की ओर से बीते गुरुवार को नगर के गोंडा-बाराबंकी मार्ग पर स्थित नवीन मंडी परिसर में परंपरागत तरीके से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया. समारोह का शुभारंभ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किया. इस मौके पर चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि ऐसे समारोह हर जनपद में आयोजित होने चाहिए, ताकि किसी गरीब को अपनी बेटी बोझ न लगे. विवाह के संस्कार गायत्री परिवार ने सम्पन्न कराए. वहीं काजी हाफिज अब्दुल्ला द्वारा निकाह पढ़ाए गए. विवाह के बाद सभी नवविवाहित जोड़ों को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा उपहार देकर विदा किया गया.

भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम.
भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)


किसान नेता स्वर्गीय मुकेश सिंह ने की थी शुरुआत

भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन.
भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुरुआत 13 साल पहले किसान नेता मुकेश सिंह ने थी. महीनों पहले से वैवाहिक जोड़ों की लिस्ट फाइनल कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं. संगठन से जुड़े जिले भर के किसान इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. किसान इसमें अपने स्तर से हर संभव मदद करते हैं. सामूहिक विवाह के अलावा भी संगठन तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ कर हिस्सा लेते हैं. हर माह की 15 तारीख को संगठन के सदस्य रक्तदान भी करते हैं. कई किसान तो ऐसे हैं, जिन्होंने नेत्रदान और देहदान भी किया है.

