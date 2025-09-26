ETV Bharat / state

बाराबंकी में सामूहिक विवाह; मंडप में गूंजे श्लोक और कुरान की आयतें

बाराबंकी : चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की याद में हर साल आयोजित किया जाने वाला सामूहिक विवाह व निकाह समारोह गुरुवार शाम सकुशल सम्पन्न हुआ. भारतीय किसान यूनियन 'टिकैत गुट' की ओर से आयोजित 14वें सामूहिक विवाह व निकाह समारोह में इस साल 117 विवाह और 4 निकाह कराए गए. सामूहिक समारोह के दौरान मंच से एक साथ वेद मंत्र और कुरान की आयतें सुनने को मिल रही थीं.

भारतीय किसान यूनियन की ओर सामूहिक विवाह का आयोजन. (Video Credit : ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन की ओर से बीते गुरुवार को नगर के गोंडा-बाराबंकी मार्ग पर स्थित नवीन मंडी परिसर में परंपरागत तरीके से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया. समारोह का शुभारंभ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किया. इस मौके पर चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि ऐसे समारोह हर जनपद में आयोजित होने चाहिए, ताकि किसी गरीब को अपनी बेटी बोझ न लगे. विवाह के संस्कार गायत्री परिवार ने सम्पन्न कराए. वहीं काजी हाफिज अब्दुल्ला द्वारा निकाह पढ़ाए गए. विवाह के बाद सभी नवविवाहित जोड़ों को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा उपहार देकर विदा किया गया.

