नारायणपुर में नक्सलियों के स्लीपर सेल के 16 माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण
अबूझमाड़ के लंका और डूंगा जैसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 11:33 AM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ इलाके में नक्सल उन्मूलन अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के लगातार दबाव और सुरक्षा बलों की बढ़ती पैठ से हताश होकर लंका और डूंगा पंचायतों से जुड़े 16 सक्रिय माओवादी नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की शपथ ली. इनमें जनताना सरकार सदस्य, पंचायत सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया कमांडर, डिप्टी कमांडर, न्याय शाखा अध्यक्ष और आर्थिक शाखा पदाधिकारी जैसे कई महत्वपूर्ण स्तरों पर कार्यरत माओवादी शामिल हैं.
सरेंडर नक्सलियों को 50-50 हजार प्रोत्साहन राशि: आत्मसमर्पण नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) के समक्ष किया गया. सभी नक्सलियों को शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा गया और भविष्य में पुनर्वास योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवनयापन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया गया.
नक्सलियों के स्लीपर सेल: पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सली भले ही संगठन में निचले स्तर पर पदस्थ थे, लेकिन ये नक्सलवाद की जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते थे. ये नक्सली संगठन के लिए राशन, दवाइयां, हथियार और अन्य सामग्री ढोने, आईईडी लगाने, फोर्स मूवमेंट की जानकारी देने और जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का काम करते थे. कई मामलों में ये स्लीपर सेल की तरह भी सक्रिय रहते थे.इंट्रोगेशन में आत्मसमर्पित माओवादियों ने कई बड़े खुलासे किए है.
अधिकारियों की प्रतिक्रिया: एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने कहा "हमारा उद्देश्य अबूझमाड़ के मूल निवासियों को नक्सलवादी विचारधारा से मुक्त करना और उन्हें निर्भीक होकर सामान्य जीवन जीने का अवसर देना है. अब समय आ गया है कि माड़ को उसके असली मालिकों – यानि स्थानीय आदिवासियों – को लौटाया जाए."
साल 2025 में अब तक 164 माओवादियों का सरेंडर: पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 164 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. यह इस बात का संकेत है कि माओवादी संगठन का शीर्ष नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है और अब उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.
नारायणपुर जिले में हुआ 16 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण न सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीतिक सफलता है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि अब बस्तर के लोग नक्सली विचारधारा से तंग आ चुके हैं. आत्मसमर्पण का यह सिलसिला क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा और आने वाले दिनों में और अधिक नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा देगा.
छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सल सरेंडर: छत्तीसगढ़ में इस साल कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिसकी जानकारी इस प्रकार है.
3 सितंबर 2025: सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर
27 अगस्त 2025: बीजापुर में 30 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
24 जुलाई 2025: बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर
बीजापुर में 25
दंतेवाड़ा में 16
कांकेर में 13
नारायणपुर में 8
सुकमा में 5
12 जुलाई 2025:सुकमा में 23 माओवादियों का सरेंडर
9 जुलाई 2025: दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों का सरेंडर
28 जून 2025: बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर
2 जून 2025: सुकमा में 16 माओवादियों का सरेंडर
7 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
30 मार्च 2025: बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर
13 मार्च 2025: गंगालूर में 17 नक्सलियों छोड़ा नक्सलवाद