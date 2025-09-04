ETV Bharat / state

NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज, दीपक बैज बोले सरकार का तानाशाही रवैया

छ्त्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे 16500 NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं हैं.

Mass resignation of NHM employees
NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 6:02 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 6:32 PM IST

रायपुर/ सुकमा/ कवर्धा: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16500 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है. ये कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे. इन कर्मचारियों की मुख्य मांग नियमितीकरण, 27 फीसदी वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा पर नियुक्ति, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश नीति, ट्रांसफर की सुविधा, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना समेत 10 लाख की कैशलेस बीमा थी.


क्यों दिया सामूहिक इस्तीफा ?: आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों से एनएचएम से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे.पहले सरकार ने सभी को हड़ताल पर जाने से मना किया.इसके बाद काम से लौटने का अल्टीमेटम दिया.इसके बाद भी जब एनएचएम कर्मी वापस काम पर नहीं लौटे तो 25 एनएचएम अफसर कर्मचारियों की सेवा बर्खास्त कर दी गई. जिसके बाद पूरे प्रदेश में संगठन के लोग नाराज हो गए और लगातार इस्तीफे का दौर शुरू हो गया.

NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एनएचएम कर्मचारी अशोक विवे ने बताया कि 10 सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी संघ 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं. हमारी प्रमुख और जायज मांग को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं. जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

25 पदाधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है. जिसका विरोध हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है. इसी के विरोध में प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी सभी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं. शासन की दंडात्मक नीति का हम घोर विरोध कर रहे हैं. हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आदेश निकालते हैं तो आज हमें इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता-अशोक विवे, एनएचएम कर्मचारी



इस पूरे मामले में एनएचएम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने ईटीवी भारत को बताया कि "हम लोगों ने लगातार सरकार के सामने अपनी बातें रखी थी. उसके बाद भी सरकार हम लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया. उसके बाद 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया. इसी के विरोध में सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं.

अभी तक लगभग 16500 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है. सरकार की तरफ से इसे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है - अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, एनएचएम संगठन

सुकमा में भी एनएचएम कर्मियों का इस्तीफा : सुकमा में भी एनएचएम कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से 10 सूत्रीय मांगों, विशेषकर नियमितीकरण और ग्रेड पे को लेकर संघर्षरत हैं. सरकार ने उनकी जायज मांगों पर गौर करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत हुआ है.

25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“हमने मुश्किल हालात में काम किया, गांव-गांव सेवा दी, मगर सरकार ने हमारे पदाधिकारियों को बर्खास्त कर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की. सामूहिक इस्तीफा हमारा प्रतिरोध है- मुकेश बक्शी, NHM संघ

“हम अपनी मांगों को लेकर अब किसी दबाव में नहीं आएंगे. इस्तीफा सौंपकर हमने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि इज्जत और हक की लड़ाई है -रीना ,जिला उपाध्यक्ष, NHM संघ

कवर्धा में भी एनएचएम कर्मियों का सामूहिक इस्तीफा: बीते 18 दिनों से हड़ताल पर चल रहे एनएचएम कर्मियों ने कवर्धा में भी इस्तीफा दे दिया है.स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है की 18 अगस्त से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं ,मांग को पूरा करने के बजाए 25 साथियों को बर्खास्त कर दिया गया है. जोकि बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है.इसके विरोध में आज जिले के सभी संविदा स्वास्थ्यकर्मी सामूहिक इस्तीफा देने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे हैं और कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

कवर्धा में एनएचएम कर्मियों का इस्तीफा (ETV BHARAT)

सरकार के निर्देश बेअसर : स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन एनएचएम कर्मी अपने निर्णय पर अडिग हैं .

Mass resignation of NHM employees
NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्मचारी यथावत हड़ताल जारी रखे हुए हैं. जनमानस को हो रही समस्याओं को देखते हुए कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई है, लेकिन अब तक वे नहीं लौटे हैं- डॉ. एके सिंह, सीएमएचओ

स्वास्थ्य सेवाओं पर मंडरा रहा संकट - 16 हजार कर्मचारियों का इस्तीफा अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चोट साबित हो सकता है.खासकर सुदूर और नक्सल प्रभावित गांवों में, जहां इन्हीं कर्मचारियों पर स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी टिकी थी, वहां हालात बेहद गंभीर होने की आशंका है.

Mass resignation of NHM employees
NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कांग्रेस ने दिया समर्थन : वहींप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 16000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. सरकार कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों को वह नियमित नहीं कर सकती यह केंद्र का विषय है.जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि इनकी नियमितीकरण राज्य का विषय है. राज्य चाहे तो नियमित कर सकती है. राज्य सरकार अब बहाना बनाना बंद करे. मोदी की गारंटी के अनुसार सभी कर्मचारियों को नियमित करे.

ये एनआरएचएम कर्मचारियों का हक है सरकार तत्काल उसे पूरा करें. अब एनएचएम के कर्मचारी जब बीजेपी को उनका वादा याद दिला रहे हैं.अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. तो सरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने एवं वेतन काटने की तानाशाही फरमान जारी कर रही है. डर भय पैदा करके आंदोलन को कुचलना चाहती है.लेकिन एनआरएचएम के कर्मचारी डरेंगे नहीं. कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है - दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष

Mass resignation of NHM employees
10 सूत्रीय मांग को लेकर सामूहिक इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी पर झूठ बोलकर वोट लेने का आरोप : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक के मुताबिक एनएचएम के कर्मचारी 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, जॉब की गारंटी, 10 लाख की कैशलेस बीमा, नियमितीकरण, स्थानांतरण की सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेड पे का निर्धारण और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश की मांग कर रहे हैं. ये उनका जायज अधिकार है. इसे पूरा करने में सरकार पीछे क्यों हट रही है?. आखिर सरकार एनआरएचएम के कर्मचारियों को डरा क्यों रही है? मोदी की गारंटी के नाम से जब वादा किया गया था तब क्या भाजपा के नेताओं को पता नहीं था कि यह वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ वोट लेने के लिए झूठा वादा किया गया था.

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर नजर

  1. नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए.
  2. समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए.
  3. न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले।
  4. भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं.
  5. नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए.
  6. प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।
  7. सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों.
  8. बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए.
  9. नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए.
  10. लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.

छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, चुनरी और मनोकामना यात्रा निकाली, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करने की मांग

''आधी रोटी, आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गये भेंट'', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन

NHM संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, खून से सीएम साय को लिखा पत्र

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

