बहराइच में एक घर 6 लाशें मिलने का मामला, बच्चे के चाचा की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
रामगांव थाना अध्यक्ष मदनलाल ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है. मामले की जांच की जा रही है.
बहराइच: जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र इलाके में बुधवार को एक घर में 6 शव मिलने के मामले अब एक नया मोड़ आ गया है. इसमें बच्चे के चाचा की तहरीर पर विजय मौर्य समेत परिवार के 7 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
निंदुरपुरवा में हुई थी वारदात: रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुरपुरवा ग्राम में बुधवार सुबह विजय मौर्य ने दो बच्चों 13 वर्षीय सनी और 12 वर्षीय सूरज की गला काटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद अपने पूरे परिवार संग खुद को आग के हवाले कर दिया था. मौके का एडीजी समेत जिले के अन्य आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया था.
दो बेटों की गला काटकर हत्या: इस मामले में मृतक सनी के चाचा हीरालाल वर्मा की तहरीर पर विजय मौर्य समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. तहरीर में उनके भतीजे शनि को सुबह 8:30 बजे विजय मौर्य पुत्र रामेश्वर ने बुलाया गया था. साथ ही पड़ोस के रहने वाले सूरज यादव को भी लहसुन काटने के लिए बुलाया था. घर के अंदर मेरे भतीजे सनी वर्मा और सूरज यादव की गला काटकर हत्या कर दी.
पत्नी और दो बेटिंयों के साथ की आत्महत्या: इसके बाद विजय अपनी पत्नी धीरज कुमारी, दो बेटियों और चार गायों के साथ कमरे में गया. कमरा बंद कर उसने आत्महत्या कर ली. धुआं दिखाई देने पर सभी लोग दौड़कर पहुंचे. दरवाजा तोड़ा गया तो बगल कमरे में उनके भतीजे सनी और सूरज की लाश पड़ी हुई थी. दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो उस कमरे में चार गायें जली हुई पड़ी थी. साथ ही विजय उसकी पत्नी दोनों बच्चियों जली हुई मृत अवस्था में मिलीं.
विजय के भाई अजय से गाली-गलौज: जब हम लोग बाहर निकले, तो बगल में रहने वाले जितेंद्र पुत्र मिथिलेश, बलराम पुत्र मिथलेश, बहादुर, सरवन कुमार पुत्र बहादुर, गुड्डू पुत्र बहादुर, मनोज पुत्र बहादुर, श्री भगवान से जब हम लोगों ने पूछा कि बगल में रहते हो. इतनी बड़ी घटना हो गई. उन लोगों ने ईट पत्थर उठा लिए और विजय के भाई अजय से गाली गलौज की.
पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया: इस मामले में पुलिस ने सभी को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया. रामगांव थाना अध्यक्ष मदनलाल ने बताया कि सनी के चाचा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. जांच की जा रही है. दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
