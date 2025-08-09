Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

आज़ादी के 77 साल बाद भी नक्शे से गायब 'मसपुर', ऐसा गांव जहां आज तक कोई अफसर नहीं पहुंचा - CHHATTISGARH TRIBAL VILLAGE MASPUR

कई बार मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर का मसपुर पहचान के लिए जूझ रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read

'सरकार की तरफ से सुविधा बोले तो सिर्फ राशन मिलता है. टीकाकरण या बाकी परेशानी बताने पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि, आपके गांव मसपुर का नाम नहीं जुड़ा है.'

ये कहना है मसपुर के एक ग्रामीण का... ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जंगल से घिरा है और अपनी पहचान तलाश रहा है. दरअसल मसपुर नारायणपुर जिले में स्थित है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसे मुंडपाल ग्राम पंचायत के एक पारा के रूप में बताया गया है, जबकि मुंडपाल वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है और सीमाएं तक नहीं मिलती हैं.

ऐसा गांव जहां आज तक कोई अफसर नहीं पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर का मसपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड जीरो पर पहुंची ETV की टीम: यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. ETV भारत छत्तीसगढ़ की टीम ने मसपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. ग्रामीणों के मुताबिक, यहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर पीने के पानी की तक परेशानी है. 3 हैंडपंप हैं लेकिन वो भी खराब हैं. बारिश के मौसम में झिल्ली से पानी को एक जगह इकट्ठा कर फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर का मसपुर पहचान के लिए जूझ रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांवड़ पर मरीज को ले जाते हैं: ग्रामीणों के मुताबिक, जंगल और कीचड़ भरे कच्चे रास्ते से उनका रोज का आना जाना है. राशन लाने के लिए 4 किलोमीटर दूर फरसगांव जान होता है. बीमार पड़ने पर इलाज के लिए गांव से बाहर जाने में भी यही कच्चा रास्ता है. किसी बीमार मरीज को कांवड़ के सहारे ले जाते हैं. कई बार तो मरीज मुख्य मार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
सड़क-स्वास्थ्य-शिक्षा तो दूर पीने के पानी की भी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन-प्रशासन क्या कर रहा?: ऐसा नहीं है कि, ये बात अधिकारियों को नहीं पता हो, ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों और कलेक्टर को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कभी मसपुर का नाम अलग गांव के रूप में नहीं होने की बात कही जाती है तो कभी आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर जिले का मसपुर इलाका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश 31वां विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है. वहीं बस्तर से अलग होकर नारायणपुर को जिला बने भी 18 साल हो गए हैं. इसके बाद भी जिला मुख्यालय से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है. जबकि ये गांव अबूझमाड़ का भी हिस्सा नहीं है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर जिले का मसपुर इलाका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द
अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बस्तर का तिरिया गांव, आदिवासियों की जिद ने बदली तस्वीर, नक्सलगढ़ बना टूरिस्टगढ़

'सरकार की तरफ से सुविधा बोले तो सिर्फ राशन मिलता है. टीकाकरण या बाकी परेशानी बताने पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि, आपके गांव मसपुर का नाम नहीं जुड़ा है.'

ये कहना है मसपुर के एक ग्रामीण का... ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जंगल से घिरा है और अपनी पहचान तलाश रहा है. दरअसल मसपुर नारायणपुर जिले में स्थित है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसे मुंडपाल ग्राम पंचायत के एक पारा के रूप में बताया गया है, जबकि मुंडपाल वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है और सीमाएं तक नहीं मिलती हैं.

ऐसा गांव जहां आज तक कोई अफसर नहीं पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर का मसपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड जीरो पर पहुंची ETV की टीम: यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. ETV भारत छत्तीसगढ़ की टीम ने मसपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. ग्रामीणों के मुताबिक, यहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर पीने के पानी की तक परेशानी है. 3 हैंडपंप हैं लेकिन वो भी खराब हैं. बारिश के मौसम में झिल्ली से पानी को एक जगह इकट्ठा कर फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर का मसपुर पहचान के लिए जूझ रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांवड़ पर मरीज को ले जाते हैं: ग्रामीणों के मुताबिक, जंगल और कीचड़ भरे कच्चे रास्ते से उनका रोज का आना जाना है. राशन लाने के लिए 4 किलोमीटर दूर फरसगांव जान होता है. बीमार पड़ने पर इलाज के लिए गांव से बाहर जाने में भी यही कच्चा रास्ता है. किसी बीमार मरीज को कांवड़ के सहारे ले जाते हैं. कई बार तो मरीज मुख्य मार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
सड़क-स्वास्थ्य-शिक्षा तो दूर पीने के पानी की भी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन-प्रशासन क्या कर रहा?: ऐसा नहीं है कि, ये बात अधिकारियों को नहीं पता हो, ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों और कलेक्टर को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कभी मसपुर का नाम अलग गांव के रूप में नहीं होने की बात कही जाती है तो कभी आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर जिले का मसपुर इलाका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश 31वां विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है. वहीं बस्तर से अलग होकर नारायणपुर को जिला बने भी 18 साल हो गए हैं. इसके बाद भी जिला मुख्यालय से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है. जबकि ये गांव अबूझमाड़ का भी हिस्सा नहीं है.

Chhattisgarh tribal village maspur
नारायणपुर जिले का मसपुर इलाका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh tribal village maspur
मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द
अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बस्तर का तिरिया गांव, आदिवासियों की जिद ने बदली तस्वीर, नक्सलगढ़ बना टूरिस्टगढ़

For All Latest Updates

TAGGED:

MASPUR VILLAGEनारायणपुर जिले का मसपुरCHHATTISGARH TRIBAL VILLAGELIFE IN FOREST SURROUNDED VILLAGECHHATTISGARH TRIBAL VILLAGE MASPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.