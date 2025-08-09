'सरकार की तरफ से सुविधा बोले तो सिर्फ राशन मिलता है. टीकाकरण या बाकी परेशानी बताने पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि, आपके गांव मसपुर का नाम नहीं जुड़ा है.'

ये कहना है मसपुर के एक ग्रामीण का... ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जंगल से घिरा है और अपनी पहचान तलाश रहा है. दरअसल मसपुर नारायणपुर जिले में स्थित है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसे मुंडपाल ग्राम पंचायत के एक पारा के रूप में बताया गया है, जबकि मुंडपाल वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है और सीमाएं तक नहीं मिलती हैं.

ऐसा गांव जहां आज तक कोई अफसर नहीं पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर का मसपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड जीरो पर पहुंची ETV की टीम: यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. ETV भारत छत्तीसगढ़ की टीम ने मसपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. ग्रामीणों के मुताबिक, यहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर पीने के पानी की तक परेशानी है. 3 हैंडपंप हैं लेकिन वो भी खराब हैं. बारिश के मौसम में झिल्ली से पानी को एक जगह इकट्ठा कर फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है.

नारायणपुर का मसपुर पहचान के लिए जूझ रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांवड़ पर मरीज को ले जाते हैं: ग्रामीणों के मुताबिक, जंगल और कीचड़ भरे कच्चे रास्ते से उनका रोज का आना जाना है. राशन लाने के लिए 4 किलोमीटर दूर फरसगांव जान होता है. बीमार पड़ने पर इलाज के लिए गांव से बाहर जाने में भी यही कच्चा रास्ता है. किसी बीमार मरीज को कांवड़ के सहारे ले जाते हैं. कई बार तो मरीज मुख्य मार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है.

सड़क-स्वास्थ्य-शिक्षा तो दूर पीने के पानी की भी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन-प्रशासन क्या कर रहा?: ऐसा नहीं है कि, ये बात अधिकारियों को नहीं पता हो, ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों और कलेक्टर को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कभी मसपुर का नाम अलग गांव के रूप में नहीं होने की बात कही जाती है तो कभी आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है.

नारायणपुर जिले का मसपुर इलाका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मसपुर के लोग सुविधाओं से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका अलग गांव नहीं है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश 31वां विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है. वहीं बस्तर से अलग होकर नारायणपुर को जिला बने भी 18 साल हो गए हैं. इसके बाद भी जिला मुख्यालय से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है. जबकि ये गांव अबूझमाड़ का भी हिस्सा नहीं है.

