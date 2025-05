ETV Bharat / state

सिरसा में नकाबपोश बाइक राइडर का आतंक: अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं से करता है अश्लील हरकतें और चेन स्नेचिंग - MASKED TERROR IN SIRSA

Masked Terror In Sirsa ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 6, 2025 at 8:18 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:36 PM IST 4 Min Read

सिरसा: हरियाणा के सिरसा की अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में एक नकाबपोश बाइक सवार का खौफ छाया हुआ है. ये शैतान अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर सिरसा के वार्ड 12 में रात के सन्नाटे को चीरता हुआ, महिलाओं और युवतियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका है. डेरा सच्चा सौदा के पास बसी इस कॉलोनी में उसकी हरकतों ने निवासियों की नींद उड़ा दी है. रात के अंधेरे में स्प्लेंडर बाइक पर सवार ये शख्स गंदे कमेंट्स, फब्तियां और अश्लील इशारे कर महिलाओं को डराता है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब कॉलोनी की महिलाएं और लड़कियां घरों से बाहर निकलने से कतराने लगी हैं. अश्लील हरकतों से दहशत का माहौल: नकाबपोश अपराधी रात के समय वार्ड 12 की गलियों में घूमता है और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है. उसकी करतूतें इतनी घिनौनी हैं कि कई बार उसने चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह शख्स हर बार अलग-अलग समय पर आता है, जिससे उसका पीछा करना मुश्किल हो गया है. उसकी स्प्लेंडर बाइक और चेहरा ढका होना उसकी पहचान को और रहस्यमय बनाता है. कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस शैतान की हरकतों को कैद किया है, और यह फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. लेकिन अभी तक इस नकाबपोश का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे कॉलोनिवासियों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ता जा रहा है. सिरसा में नकाबपोश बाइक राइडर का आतंक (Etv Bharat) पुलिस पर कार्रवाई का दबाव: वार्ड 12 के पार्षद दीपक बंसल और सतपाल सूर्या ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. कॉलोनिवासियों ने जब उन्हें इस नकाबपोश की करतूतों की जानकारी दी, तो उन्होंने तुरंत कीर्तिनगर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की. दीपक बंसल ने पुलिस से इस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है, “यह नकाबपोश पिछले कई दिनों से हमारी कॉलोनी में आतंक मचा रहा है. महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस को जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ना होगा.” स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि कॉलोनी में फिर से शांति बहाल हो सके.

सिरसा: हरियाणा के सिरसा की अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में एक नकाबपोश बाइक सवार का खौफ छाया हुआ है. ये शैतान अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर सिरसा के वार्ड 12 में रात के सन्नाटे को चीरता हुआ, महिलाओं और युवतियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका है. डेरा सच्चा सौदा के पास बसी इस कॉलोनी में उसकी हरकतों ने निवासियों की नींद उड़ा दी है. रात के अंधेरे में स्प्लेंडर बाइक पर सवार ये शख्स गंदे कमेंट्स, फब्तियां और अश्लील इशारे कर महिलाओं को डराता है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब कॉलोनी की महिलाएं और लड़कियां घरों से बाहर निकलने से कतराने लगी हैं. अश्लील हरकतों से दहशत का माहौल: नकाबपोश अपराधी रात के समय वार्ड 12 की गलियों में घूमता है और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है. उसकी करतूतें इतनी घिनौनी हैं कि कई बार उसने चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह शख्स हर बार अलग-अलग समय पर आता है, जिससे उसका पीछा करना मुश्किल हो गया है. उसकी स्प्लेंडर बाइक और चेहरा ढका होना उसकी पहचान को और रहस्यमय बनाता है. कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस शैतान की हरकतों को कैद किया है, और यह फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. लेकिन अभी तक इस नकाबपोश का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे कॉलोनिवासियों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ता जा रहा है. सिरसा में नकाबपोश बाइक राइडर का आतंक (Etv Bharat) पुलिस पर कार्रवाई का दबाव: वार्ड 12 के पार्षद दीपक बंसल और सतपाल सूर्या ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. कॉलोनिवासियों ने जब उन्हें इस नकाबपोश की करतूतों की जानकारी दी, तो उन्होंने तुरंत कीर्तिनगर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की. दीपक बंसल ने पुलिस से इस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है, “यह नकाबपोश पिछले कई दिनों से हमारी कॉलोनी में आतंक मचा रहा है. महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस को जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ना होगा.” स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि कॉलोनी में फिर से शांति बहाल हो सके. कॉलोनी में बढ़ता आक्रोश: इस नकाबपोश बाइक सवार की हरकतों ने वार्ड 12 के निवासियों में भय के साथ-साथ गुस्सा भी भर दिया है. कई परिवारों ने बताया कि उनकी बेटियां अब शाम ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलतीं. कुछ महिलाओं ने तो यह भी कहा कि वे दिन में भी अकेले बाहर जाने से डरने लगी हैं. कॉलोनी के बच्चों को भी घर के बाहर खेलने से मना किया जा रहा है, क्योंकि इस शख्स का कोई भरोसा नहीं कि वह कब और कहां हमला कर दे. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि यह शख्स जानबूझकर अकेली महिलाओं को टारगेट करता है और फिर तेजी से बाइक भगाकर गायब हो जाता है. पुलिस की जांच जारी: कीर्तिनगर पुलिस चौकी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर इस नकाबपोश की तलाश तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही इस अपराधी को पकड़ लेंगे. लेकिन कॉलोनीवासियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है. उनका कहना है कि जब तक यह शख्स पकड़ा नहीं जाता, तब तक उनकी बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं. इस मामले ने सिरसा में कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं, और लोग पुलिस से तुरंत कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं. क्या खत्म होगा यह खौफ? सिरसा के वार्ड 12 में इस नकाबपोश बाइक सवार ने जो दहशत फैलाई है, उसने पूरे शहर का ध्यान खींचा है. महिलाओं की सुरक्षा और कॉलोनी की शांति को भंग करने वाला यह शख्स आखिर कौन है? क्या पुलिस इस रहस्यमयी अपराधी को पकड़ पाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार न सिर्फ वार्ड 12 के निवासियों को है, बल्कि पूरे सिरसा को है. फिलहाल, पुलिस की जांच और कॉलोनीवासियों की सतर्कता ही इस खौफ के साये को खत्म करने की उम्मीद जगा रही है. ये भी पढ़ें- किराया मांगा तो महिलाओं ने मकान मालिक को पीटा, बल्लभगढ़ आदर्श नगर का मामला, FIR दर्ज - FIGHT IN FARIDABAD ये भी पढ़ें- सोनीपत में गैंगस्टर दीपक उर्फ भांजा की हत्या का मुख्य शूटर राहुल गिरफ्तार, सरगना की तलाश में पुलिस - MURDERED IN SONIPAT

Last Updated : May 6, 2025 at 8:36 PM IST