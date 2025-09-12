ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, कांग्रेस विधायक बोले- "सत्ता के नशे में चूर लोग अपराधियों का साथ दे रहे"

सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस: अभी तक मिली जानकारी के अनुसार करीब चार राउंड फायरिंग की गई है. मौके से पुलिस ने इस्तेमाल किए गए कई खोखे को बरामद किए हैं. कुरुक्षेत्र पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और छानबीन में जुटी हैं. पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों के बारे में कोई सुराग मिल सके.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड के पास चैतन्य IELTS सेंटर पर दो बदमाशों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी. फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए. गोली शिक्षण संस्थान के मुख्य गेट पर लगी. गोली लगने से कोचिंग सेंटर के शीशे का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

क्या बोले पुलिस अधिकारी? मौके पर पहुंचे डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि "दो आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे. जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे. दोनों गोली चलाकर मौके से फरार हो गए. अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. आरोपियों को पकड़ने के लिए शहर में जगह-जगह नाकाबंदी कर दी गई है. वहीं आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. पीड़ित की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

मौके पर पड़े खोखे (Etv Bharat)

कोचिंग संचालक से हो रही है पूछताछः डीएसपी सुनील कुमार ने कहा कि "केंद्र के संचालक से भी पूछताछ की जा रही है कि उनकी किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई-झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं थी. जो तथ्य निकल कर सामना आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि "इस वारदात के बाद पुलिस नाकों पर सूचना दे दी गई है ताकि चेकिंग अभियान तेज किया जाए." जब उनसे सवाल किया गया की चेकिंग के लिए नाके लगाने के बाद भी वारदात बढ़ती जा रही है. इस पर उन्होंने कहा कि "नो कमेंट." कहीं ना कहीं शहर में ही है वारदात बढ़ती जा रही है.

थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा (Etv Bharat)

"सत्ता के नशे में चूर लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं": चैतन्य IELTS सेंटर पर फायरिंग की जानकारी मिलते ही थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे और स्टाफ से बातचीत. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कुरुक्षेत्र में लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं. पिछले 5 दिनों में तीन वारदातें हो चुकी हैं. कुरुक्षेत्र जिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है. बावजूद इसके लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग कुरुक्षेत्र में आकर बस रहे थे. लेकिन अब लगातार कुरुक्षेत्र में अपराधी घटनाएं घट रही हैं." उन्होंने कहा कि " लगता है की अपराधियों के मन में सरकार-पुलिस का भय नहीं है. 5 दिन में तीसरी वारदात है. सत्ता के नशे में चूर लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं. यह विषय राजनीति करने का नहीं बल्कि समस्या का जड़ से समाधान करने का है."