'चाचा-भतीजा हत्याकांड' में सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास, 3 साल पहले बेरहमी से की थी हत्या

पटना : बिहार के पटना में मसौढ़ी सिविल कोर्ट ने गुरुवार को तीन साल पुराने चाचा-भतीजा हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीन साल बाद मामले में न्याय हुआ और दोषियों को जुर्माना भी लगाया गया.

एडीजे-2 संजीव कुमार ने सुनाई सजा : सिविल कोर्ट मसौढ़ी में एडीजे-2 संजीव कुमार के न्यायालय में चाचा-भतीजा हत्याकांड में नामजद पांच अभियुक्तों को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. धारा 302 यानी हत्या में सभी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना सुनाया गया, जबकि धारा 201 यानी साक्ष्य छुपाने में सभी को 7 साल कारावास और ₹5,000 जुर्माना सुनाया गया. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई.

पांचों दोषियों को आजीवन कारावास (ETV Bharat)

हत्या का भयावह तरीका : घटना 4 जुलाई 2022 को शाम 4:00 बजे हुई थी. जैनेंद्र उर्फ चुन्ना और मनीष कुमार उर्फ उमेंद्र, जो चाचा-भतीजा थे, ने पिंटू कुमार से साढ़े 12 कट्ठा जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिसमें कुल एक करोड़ दो लाख रुपए तय किए गए थे. पहले एक करोड़ रुपए पिंटू को दिए जा चुके थे. पिंटू और उसके परिवार ने लालच में दोनों को चाय में नशा की गोली देकर बेहोश किया और फिर हत्या कर शव के टुकड़े पॉलिथीन में बांधकर रेलवे लाइन की तरफ फेंक दिए.