बिहार के इस पार्षद को कोर्ट ने सुनाई सजा, 12 साल पहले ली थी घूस

नगर परिषद मसौढ़ी के वर्तमान वार्ड पार्षद शंभू सिंह को घूस लेने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है. पढ़ें...

WARD COUNCILOR SHAMBHU SINGH
नगर परिषद मसौढ़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
पटना: नगर परिषद मसौढ़ी के वर्तमान वार्ड पार्षद शंभू सिंह को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है. पूर्व जूनियर इंजीनियर पर 12 साल पहले ग्रामीण विद्युत आपूर्ति विभाग में जेई के पद रहते हुए घूस लेने का आरोप लगा था. इसी मामले में मसौढ़ी कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है.

2013 में जेई रहते हुए ली थी रिश्वत: निगरानी टीम ने वर्ष 2013 में शंभु को उस वक्त घूस लेते दबोचा था, जब वो विद्युत वितरण खंड (मगध) में पदस्थापित थे. वह औद्योगिक कनेक्शन देने की एवज में एक उपभोक्ता से रिश्वत ले रहे थे.

हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी अपील: इसी बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया. साथ ही बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने तत्काल अनुबंध सेवा समाप्त कर दी थी. उसके बाद 2013 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ था. हाईकोर्ट ने भी 2015 में अपील खारिज कर दी थी.

काटनी होगी एक साल की सजा: इसी मामले को लेकर पटना सिविल कोर्ट के विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर एक एक माह की कारावास की सजा अलग से भुगतान होगी.

वार्ड पार्षद की सदस्यता पर लटक रही तलवार: गया जिले के ग्रामीण विद्युत आपूर्ति विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर शंभू कुमार वर्तमान में मसौढ़ी नगर परिषद का वार्ड पार्षद हैं और मुख्य सभापति के प्रतिनिधि और सशक्त स्थाई समिति के सदस्य भी हैं. ऐसे मे अब भ्रष्टाचार में दोषी साबित होने के बाद अब उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है.

नगर परिषद की राजनीति में हो सकता है उलटफेर: जन प्रतिनिधि कानून के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो सकती है. ऐसे में नगर परिषद की राजनीति में बड़ा उलटफेर होना तय माना जा रहा है. मसौढ़ी नगर परिषद में यह मामला अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.

शंभू सिंह जब जेल गए थे, तब वो 10 महीने की सजा काट चुके थे. ऐसे में कोर्ट ने अब जो 1 साल की सजा सुनाई है, उसमें 2 महीने ही बचे हैं. कोर्ट ने कल उन्हें जमानत दे दी है. अब वो अपील पर जाएंगे. इस केस के वादी शशि शेखर के खिलाफ पहले भी बिजली चोरी का केस दर्ज है. उन्होंने झूठा आरोप लगाकर फंसाया था, जिसका कोई सबूत नहीं था. -दिनेश चौधरी, अधिवक्ता पटना सिविल कोर्ट

