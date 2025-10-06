ETV Bharat / state

मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज, रिफ का भोर में समापन

जोधपुर में रिफ का समापन हुआ. बाद में मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज हो गया. यहां लोक कला और बीएसएफ के कैमल शो ने समा बांधा.

Marwar Festival begins in Jodhpur
रिफ के संगीत कार्यक्रम में कलाकार (ETV BHARAT Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 2:16 PM IST

जोधपुर: सूर्यनगरी में इन दिनों फेस्टिवल सीजन चल रहा है. यहां दो दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज हो गया. इससे पहले मेहरानगढ़ में देर रात तक राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फॉक फेस्टिवल (रिफ ) का आयोजन चला. इसमें दुनिया भर के संगीतकारों और गायकों ने अपनी प्रस्तुति से जोरदार धमाल मचाया. भोर में जसवंत थड़ा पर रिफ का समापन हुआ. दूसरी ओर जोधपुर आर्ट वीक भी लगातार जारी है.

रिफ का 18 वां संस्करण सोमवार सुबह समाप्त हो गया. इससे पहले रविवार देर रात तक मेहरानगढ़ के जनाना कोर्टयार्ड में संगीतज्ञों और गायकों ने जबरदस्त जुगलबंदी कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. खास तौर से पिछले चार दिन से यहां अलग-अलग प्रस्तुतियां दे रहे कलाकार जब एक ही मंच पर एक साथ आए और उन्होंने करीब डेढ़ घंटे तक लगातार प्रस्तुति दी तो वे रिफ रशेल को नई ऊंचाइयों पर ले गए. इस फेस्टिवल में भूटान, उज्बेकिस्तान, कजा​किस्तान, सीरिया, पुर्तगाल, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड, कनाडा और कोलंबिया की संगीत परंपराओं के साथ राजस्थानी और पहली बार इंग्लिश गीतों का फ्यूजन नज़र आया.

पढ़ें: रिफ का तीसरा दिन: मेहरानगढ़ में गूंजी स्वर लहरियां, देशी-विदेशी धुनों पर थिरके मेहमान

मारवाड़ फे​स्टिवल का आगाज: पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर के तत्वावधान में सोमवार को मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज हुआ. दो दिवसीय उत्सव परंपरा संस्कृति और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करेगा. सोमवार सुबह सूर्य आराधना एवं योग प्रदर्शन से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. इसके बाद हेरिटेज वॉक का आयोजन हुआ. उम्मेद स्टेडियम में बीएसएफ के कैमल-टैटू शो और बीएसएफ वेपन डिस्प्ले किया गया. इससे पहले बीएसएफ का ऊंट दस्ता जब सज-धज कर निकला तो पर्यटकों में काफी उत्साह नज़र आया. बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट घेवरराम ने बताया कि यह ऊंट का दस्ता वही है जो बॉर्डर पर गश्त के दौरान काम आता है. इन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और इनकी उपयोगिता किसी से कम नहीं है.

फेस्टिवल के पहले दिन स्टेडियम में मूंछ, पगड़ी बांधना, मिस मारवाड़, मारवाड़ श्री, रस्साकस्सी और मटका दौड़ जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं हो रही हैं. राजस्थानी व्यंजन एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है. प्रथम दिन का समापन रात्रि 7 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 30 मिनट तक आयोजित सांस्कृतिक संध्या से होगा, जिसमें लोक कलाकार और अन्य कलाकार प्रस्तुतियां देंगे.

महोत्सव के दूसरे दिन भी छाएंगे संस्कृति के रस-रंग: महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक ओसियां गांव में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के साथ पतंग प्रदर्शन होगा. इसके बाद दोपहर 4 से 6 बजकर 30 मिनट तक ऊंट सफारी का आयोजन होगा. इसी दिन शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक फूड एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई जाएगी. शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक लोक व अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा. कार्यक्रम का समापन रात्रि 9 बजे ओसियां गांव के धोरों में आतिशबाजी के साथ किया जाएगा.

